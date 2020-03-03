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Американец заблудился в джунглях Пхукета

Полиция и сотрудники нацпарка Sirinart совместными усилиями отыскали 48-летнего уроженца Мичигана, заблудившегося джунглях при попытке вдоль берега добраться от Най-Янга до Найтона.

3 Марта 2020, 05:58 PM
Американец провел шесть часов в поисках выхода из джунглей, а затем позвонил в туристическую полицию. Искали его еще три часа. Фото: Туристическая полиция Пхукета

Американец провел шесть часов в поисках выхода из джунглей, а затем позвонил в туристическую полицию. Искали его еще три часа. Фото: Туристическая полиция Пхукета

Американец провел шесть часов в поисках выхода из джунглей, а затем позвонил в туристическую полицию. Искали его еще три часа. Фото: Туристическая полиция Пхукета

Американец провел шесть часов в поисках выхода из джунглей, а затем позвонил в туристическую полицию. Искали его еще три часа. Фото: Туристическая полиция Пхукета

Американец провел шесть часов в поисках выхода из джунглей, а затем позвонил в туристическую полицию. Искали его еще три часа. Фото: Туристическая полиция Пхукета

Американец провел шесть часов в поисках выхода из джунглей, а затем позвонил в туристическую полицию. Искали его еще три часа. Фото: Туристическая полиция Пхукета

Американец провел шесть часов в поисках выхода из джунглей, а затем позвонил в туристическую полицию. Искали его еще три часа. Фото: Туристическая полиция Пхукета

Американец провел шесть часов в поисках выхода из джунглей, а затем позвонил в туристическую полицию. Искали его еще три часа. Фото: Туристическая полиция Пхукета

Американец провел шесть часов в поисках выхода из джунглей, а затем позвонил в туристическую полицию. Искали его еще три часа. Фото: Туристическая полиция Пхукета

Американец провел шесть часов в поисках выхода из джунглей, а затем позвонил в туристическую полицию. Искали его еще три часа. Фото: Туристическая полиция Пхукета

Американец провел шесть часов в поисках выхода из джунглей, а затем позвонил в туристическую полицию. Искали его еще три часа. Фото: Туристическая полиция Пхукета

Американец провел шесть часов в поисках выхода из джунглей, а затем позвонил в туристическую полицию. Искали его еще три часа. Фото: Туристическая полиция Пхукета

Американец провел шесть часов в поисках выхода из джунглей, а затем позвонил в туристическую полицию. Искали его еще три часа. Фото: Туристическая полиция Пхукета

Американец провел шесть часов в поисках выхода из джунглей, а затем позвонил в туристическую полицию. Искали его еще три часа. Фото: Туристическая полиция Пхукета

Американец провел шесть часов в поисках выхода из джунглей, а затем позвонил в туристическую полицию. Искали его еще три часа. Фото: Туристическая полиция Пхукета

Американец провел шесть часов в поисках выхода из джунглей, а затем позвонил в туристическую полицию. Искали его еще три часа. Фото: Туристическая полиция Пхукета

Американец провел шесть часов в поисках выхода из джунглей, а затем позвонил в туристическую полицию. Искали его еще три часа. Фото: Туристическая полиция Пхукета

Американец провел шесть часов в поисках выхода из джунглей, а затем позвонил в туристическую полицию. Искали его еще три часа. Фото: Туристическая полиция Пхукета

Сообщение о заблудившемся в джунглях иностранце поступило на горячую линию туристической полиции около 15:00 понедельника, 2 марта. Позвонивший по номеру 1155 американец Дэвид Реймонд Митчелл сообщил, что заблудился в джунгле на участке между пляжами Най-Янг и Найтон и не может самостоятельно найти дорогу из леса.

Как пояснил майор туристической полиции Эккачай Сири, мужчина углубился в джунгли, чтобы обойти скалистый участок побережья между двумя пляжами. В итоге американец провел шесть часов в поисках дороги, а затем позвонил по номеру 1155, сообщил о произошедшем и указал свои координаты.

К поискам иностранца присоединились туристическая полиция, сотрудники нацпарка Sirinart и персонал пхукетского центра помощи туристам. В районе 18:00 вечера господин Митчелл был обнаружен, однако вывозить его пришлось на лодке, а добирался иностранец до нее как раз по тем камням, которые изначально хотел обойти. Таким образом всего в джунглях он провел около девяти часов.

Майор Сири отметил, что американец после произошедшего выглядел утомленным но от отправки в больницу отказался. Парамедики Kusoldharm Foundation оказали ему базовую помощь, после чего туристическая полиция отвезла мужчину в отель в Патонге, где он остановился.

 

 

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