Американец сорвался со скалы в Ао-Нанге

Врачи больницы Krabi Hospital борются за жизнь американского туриста, находящегося в отделении интенсивной терапии после падения со скалы на пляже Рейли-Бич в Ао-Нанге.

Тави Адам

18 Октября 2018, 02:13 PM

Фото: PR Department

Гражданин США Приелл Шмалбах был госпитализирован во второй половине дня 16 октября, после того как сорвался со скалы на пляже Рейли-Бич, подтвердили The Phuket News и «Новостями Пхукета» в полиции Ао-Нанга.

Как рассказал полковник полиции Чавалит Пэтсрипэ, информация о пострадавшем в ходе занятий скалолазанием мужчине поступила в участок между 12:00 и 13:00. Об инциденте в полицию сообщили люди, находившиеся на пляже в момент падения американца.

Прибывшие на место событий спасатели сперва доставили пострадавшего в ближайшую клинику, посчитав, что его травмы ограничиваются лишь переломом руки, хотя мужчина был без сознания. Уже там врачи поняли, что Приелл Шмалбах пострадал намного более серьезно, после чего он был доставлен в отделении интенсивной терапии больницы Krabi Hospital.

На момент беседы с полковником Пэтсрипэ американец находился в коме, врачи оценивали его состояние как представляющее угрозу для жизни.

Известно, что американец приехал в Краби с супругой. Губернатор провинции Китибоди Правитра уже распорядился, обеспечить ее всем необходимым.