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Американец сбежал из-под стражи на Пхукете

Правоохранительные органы Пхукета продолжают розыск 28-летнего гражданина США, сбежавшего из-под стражи во второй половине дня 16 декабря.

Иккапоп Тхонгтуб

17 Декабря 2019, 10:54 AM
Американец сбежал из-под стражи на Пхукете. Фото: Полиция Чалонга

Американец сбежал из-под стражи на Пхукете. Фото: Полиция Чалонга

Американец сбежал из-под стражи на Пхукете. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Американец сбежал из-под стражи на Пхукете. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Американец сбежал из-под стражи на Пхукете. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Американец сбежал из-под стражи на Пхукете. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как рассказал The Phuket News новый шеф полиции Чалонга полковник Саравут Чупрасит, американец Эзекиель Шилони Долсиде совершил побег из-под стражи в районе 14:10. Мужчина, ожидавший депортации за хранение марихуаны и оверстей, сбежал от полицейских в процессе транспортировки из полицейского участка Пхукет-Тауна в участок Чалонга.

Как пояснил полковник Чупрасит, мужчину в наручниках доставили на территорию участка, но когда полицейские открыли дверь автомобиля, в котором он находился, американец бросился бежать. Догнать его не удалось.

«Мы ищем его. Я полагаю, что он по-прежнему находится на Пхукете. Если вы его увидите, пожалуйста, сразу же позвоните в полицейский участок Чалонга (тел: 076-381247)», – попросил полковник Чупрасит.

 

 

 

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