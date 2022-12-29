Американец покончил с собой в аэропорту Пхукета на фоне депрессии и финансовых проблем

Аэропорт Пхукета подтвердил гибель 35-летнего гражданина США, спрыгнувшего с балкона третьего этажа терминала международных рейсов и скончавшегося от полученных травм. В публикации пхукетского офиса компании-оператора аэропорта Airports of Thailand (AoT) говорится, что мужчина страдал от депрессии сопряженной с невозможностью вернуться в свою страну из-за финансовых проблем, о чем было известно Центру помощи туристам (ТАС) и туристической полиции.

Новости Пхукета

29 Декабря 2022, 10:07 AM

Гражданин США покончил с собой в аэропорту Пхукета. За неделю до этого он обращался на Пхукете к врачу и в Центр помощи туристам (ТАС) непосредственном в самом аэропорту. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Гражданин США, фигурирующий в сообщении AoT под именем Джейсон (полное имя известно «Новостям Пхукета») покончил с собой в терминале международных рейсов в 15:08 среды, 28 декабря. 35-летний мужчина вышел на балкон на третьем этаже, где организована зона для курения, и спрыгнул вниз.

Высота этажей в здании аэропорта значительно превышает стандартную для квартир и жилых домов, так что иностранец, по всей видимости, умер мгновенно. На фотографиях непосредственно с места событий он лежит в луже крови без признаков жизни, хотя официальное подтверждение его гибели аэропорт опубликовал только в 21:00.

В вечернем и, видимо, итоговом пресс-релизе AoT сообщается о том, что иностранец проживал в отеле у пляжа Най-Янг с 17 декабря. 20 числа он обратился в клинику неподалеку и сообщил принявшему его врачу, что страдает от депрессии. Судя по всему, проблема была не новой, поскольку иностранец предъявил доктору справку о диагнозе и выписанные ему ранее антидепрессанты.

В беседе с врачом он рассказал о стрессе в связи с невозможностью вернуться в США из-за отсутствия денег. По словам Джейсона, у него не было ни возможность купить билет для полета в свою страну, ни средств на то, чтобы дальше оставаться в Таиланде.

В пресс-релизе AoT приводится комментарий принимавшего Джейсона врача, который отметил, что иностранец «говорил нормально и рационально». Доктор порекомендовал пациенту не прекращать прием прописанных ему препаратов и обратиться в больницу Vachira Phuket Hospital, «если ему нужна дальнейшая помощь или другие лекарства».

Также в сообщении АоТ отмечается, что 20 декабря не названный врач проинформировал о пациенте туристическую полицию, а сам Джейсон обратился в Центр помощи туристам (ТАС) в пхукетском аэропорту, где рассказал о своей ситуации. Центр купил мужчине еды и воды, а также передал информацию в посольство США в Таиланде, чтобы дипломатическая миссия приобрела мужчине билет на родину, а он уже потом рассчитался с правительством страны за эту услугу.

Как следует из сообщения АоТ, рассмотрение запроса посольством должно было занять около недели. Но Джейсон сперва заявил, что в этой схеме покупки билетов не заинтересован, и лучше подождет перевода денег от сестры.

Неизвестно, что именно происходило в течение недели после обращения Джейсона в ТАС и к врачу 20 декабря, но 28 числа он приехал в аэропорт, поднялся на балкон на третьем уровне международного терминала и спрыгнул вниз.

Согласно сообщению АоТ, медики оперативно прибыли на место событий и «оказали неотложную первую помощь». Американца на скорой помощи доставили в больницу Thalang Hospital. Смерть была констатирована в 16:00, то есть фактически по прибытию. Расследование дела о смерти Джейсона занимается полиция Саку, в зону ответственности которой входит международный аэропорт Пхукета.

Если вы подозреваете, что знакомый вам человек попал в тяжелую жизненную ситуацию и нуждается в экстренной психологической помощи (в частности, требует внимания кризисного психолога), то ее можно получить в обществе Самаритян Таиланда по круглосуточному номеру 02-113-6789 (английский и тайский языки). Также круглосуточно работает короткий номер 1323 Горячей линии тайской службы ментального и психического здоровья (только тайский язык).