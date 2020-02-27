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Американец погиб в результате падения на мотоцикле в Раваи

Полиция Чалонга выясняет обстоятельства дорожного происшествия, в результате которого погиб 79-летний американец. Согласно предварительным данным, мужчина ехал по Saiyuan Rd. и просто упал.

Иккапоп Тхонгтуб

27 Февраля 2020, 04:02 PM
Полицейские сейчас ожидают от Vachira Hospital медицинского заключения о причинах смерти. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полицейские сейчас ожидают от Vachira Hospital медицинского заключения о причинах смерти. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о гибели иностранца поступило в полицейский участок Чалонга около 9:00 утра среды, 26 февраля. Инцидент произошел в районе минимаркета Tesco Lotus Express на Saiyuan Rd. в Раваи.

На месте событий полицейские обнаружили лежащего на асфальте иностранца без признаков жизни. Вокруг тела растеклась лужа крови.

«Мы проверили камеры уличного видеонаблюдения и опросили свидетелей, но установили лишь то, что мужчина ехал на своем мотоцикле, а затем сам по себе упал. Никаких препятствий на дороге не было, никакое другое транспортное средство помех не создавало», – заявил шеф полиции Чалонга полковник Саравут Чупрасит.

По словам офицера, полицейские сейчас ожидают от Vachira Hospital медицинского заключения о причинах смерти.

 

 

 

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