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Американец погиб после падения с балкона отеля на Най-Янге

Врачам не удалось спасти 26-летнего Остина Райана Киршенманна, упавшего с балкона отеля на пляже Най-Янг вечером 3 сентября.

Иккапоп Тхонгтуб

4 Сентября 2017 09:21:35

Полиция и спасатели получили сообщение о происшествии около 18:30 вечера воскресенья, 3 сентября. Пострадавшего оперативно доставили в больницу Thalang Hospital, но спасти его не удалось. Позже в тот же день врачи констатировали смерть.

Как выяснила полиция, американец вместе с родителями заселился в отель в пятницу, 1 сентября, а вечером 3 числа семья должна была вылететь с Пхукета на родину. Непосредственно перед происшествием Киршенманны совершили прогулку вдоль пляжа, после чего вернулись в гостиницу. Согласно записям с камер видеонаблюдения, Остин в своем номере на третьем этаже был один.

В полицейском отчете о происшествии указывается, что перед гибелью иностранец находился в подавленном состоянии духа. Полиция считает основной версию о суициде, что прямо утверждается в отчете.

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