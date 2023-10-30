Американец найден мертвым в отеле у пляжа Банг-Тао

Полиция Пхукета проводит расследование в связи со смертью гражданина США и Коста-Рики, найденного мертвым в одном из отелей у пляжа Банг-Тао утром 30 октября. Причиной смерти, предварительно, стали четыре колотых раны шеи. Полиция рассматривает и возможность самоубийства, и другие версии.

Новости Пхукета

29 Октября 2023, 07:13 PM

Полиция полагает, что найденный мертвым турист мог сам лишить себя жизни, но расследование пока не завершено. Фото: Cherng Talay Police

Сообщение об обнаружении мертвого тела в отеле у пляжа Банг-Тао поступило в отделение полиции по тамбону Чернг-Талей около 9:40 утра 30 октября. В участок обратились сотрудники гостиницы, которые нашла постояльца мертвым в забрызганной кровью комнате.

Осмотрев тело, полицейские и судмедэксперты пришли к выводу, что 35-летний мужчина скончался около двух дней назад, причиной смерти, вероятнее всего, стали четыре ножевые раны на шее погибшего. Ничего из личных вещей иностранца не пропало. В частности, нетронутыми остались ноутбук, планшет и наличные деньги.

В качестве улики к делу был приобщен окровавленный нож, найденный на полу, и пакет с некими кристаллами, внешне напоминающими метамфетамин. В личных вещах мужчины были обнаружены приспособления для употребления наркотиков.

Погибший имел паспорта США и Коста-Рики. В паспорте Коста-Рики его национальность указывается как костариканец, а место рождения – как Соединенные штаты Америки.

Согласно показаниям менеджера отеля, мужчина заселился 30 августа, своевременно оплатил два месяца проживания и заранее продлил контракт на третий.

В первое время иностранец пребывал в хорошем расположении духа и занимался дайвингом и единоборствами. В какой-то момент постоялец помрачнел, замкнулся, начал терять вес и злоупотреблять спиртным.

В последний раз мужчину видели живым 26 октября, когда он выходил купить фруктовый смузи. Дверь в свою комнату он, как правило, не запирал.

Если вы полагаете, что знакомому вам человеку нужна экстренная психологическая помощь, обратиться за ней можно в любое время суток на горячую линию Тайского центра психического здоровья 1323 (операторы говорят только по-тайски) или в общество Samaritans of Thailand по телефону 02-113-6789 (доступны консультации на тайском и английском языках).

О русскоязычной службе психологической помощи непосредственно в Таиланде редакции «Новостей Пхукета» неизвестно, но можно дистанционно воспользоваться российскими. Некоторые из доступных вариантов онлайн-консультаций собраны здесь. Русскоязычные члены есть в пхукетских обществах Alcoholics Anonymous и Narcotics Anonymous.