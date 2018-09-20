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Американец находится в коме после несчастного случая на Май-Кхао

Полиция Та-Чат-Чай подтвердила, что американец, которого вчера достали из воды без сознания, по-прежнему находится в коме и подключен к аппарату жизнеобеспечения.

Новости Пхукета

20 Сентября 2018 17:35:08

Фото: Служба спасения OrBorTor Май-Кхао
Фото: Служба спасения OrBorTor Май-Кхао

В беседе с The Phuket News полковник Правит Суттируангарун подтвердил, что находящийся в коме мужчина – гражданин США китайского происхождения, а не гражданин Китая, как сообщалось ранее. Отдыхающего, не справившегося с волнами, достал из воды некий иностранец, а не спасатели.

«Мужчину по имени Динг Сули, 56 лет, гражданина США, родившего в Китае, достал из воды иностранец. Он гражданин США, но родился в Китае», – подтвердил

По словам полковника Суттируангаруна, мужчину достали из воды в зоне, отмеченной красными флагами. Купание там было запрещено.

«Спасатели в той части пляжа не дежурили», – заявил полковник.

По словам офицера, Динг Сули в настоящий момент находится в отделении интенсивной терапии больницы Bangkok Hospital Phuket.

«Его мозг слишком долго не получал кислорода», – отметил полковник Суттируангарун.

Ранее глава Административной организации тамбона (OrBorTor) Май-Кхао Саравут Срисакукам отмечал, что на всем 10-километровом пляже Май-Кхао дежурят четыре спасателя, нанятых непосредственно местными властями, а не предоставленных подрядчиком по госконтракту.

«Прямо сейчас на Май-Кхао небезопасно. Отбойные течения и волны представляют слишком большую угрозу. Мы установили красные флаги, где смогли», – добавил он.

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