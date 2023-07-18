Американец арестован в аэропорту Пхукета за просрочку визы

Пхукетский офис Иммиграционного бюро Королевской полиции Таиланда сообщил об аресте Джонсона Исаака Ньяна поздним вечером 17 июля, хотя из публикации следует, что арестовали мужчину за сутки до этого – в районе 22:40 вечера 16 числа.
В качестве места ареста был указан зал вылетов терминала международных рейсов, однако в отчете не говорится, где именно был произведен арест – на стойке паспортного контроля или до нее. Мужчину доставили в полицейский участок Саку, в зону ответственности которого входят аэропорт и прилегающая территория.
Публикация об аресте Джонсона Исаака Ньяна стала первым сообщением подобного рода на страницах пхукетского офиса Иммиграционного бюро в июле. В июне ведомство подтвердило 14 арестов за оверстэй на территории провинции, в мае – не меньше 12. Во всех случаях нарушители должны были быть депортированы с запретом на въезд в страну минимум на год.
Наказание за просрочку визы в Таиланде
С 2016 года любой арест на оверстэй в норме означает депортацию и черный список минимум на год в рамках политики Good guys in, Bad guys out. При добровольной явке в Иммиграционное бюро можно избежать депортации и черного списка, если оверстэй не превышает 90 дней (подробнее читайте здесь).
При этом Иммиграционное бюро настоятельно рекомендует сообщать о возможном оверстэе заранее, поскольку любое нахождение в Таиланде с просроченной визой само по себе является нарушением и карается по статье 81 Закона об Иммиграции от 1979 года.
Формулировка 81-й статьи следующая:
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Статья 81. Нахождение иностранного гражданина в Королевстве Таиланд без разрешения на пребывание либо с истекшим либо с отозванным разрешением на пребывание карается тюремным заключением на срок до 2 лет и/или штрафом в размере 20 тыс. бат.
Текст выше взят из текстов закона, размещенных на сайтах Иммиграционного бюро и Королевской полиции Таиланда.