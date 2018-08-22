Американца арестовали на Пхукете по делу финансовой пирамиды Eagle Gates Group

Оперативники Департамента специальных расследований (DSI) и сотрудники иммиграционной полиции провели на Пхукете совместную операцию по аресту гражданина США Деррика Мэтью Келлера, проходящего по делу финансовой пирамиды Eagle Gates Group.

22 Августа 2018 12:21:46

Фото: DSI

Правоохранительные органы не раскрыли подробностей ареста господина Келлера, ограничившись лишь информацией о том, что американец находился на Пхукете в качестве туриста, а арестован был в понедельник, 20 августа, на основании судебного ордера.

Представители DSI отметили, что уточняют, какую роль господин Келлер играл в финансовой пирамиде. Сам он, согласно заявлению ведомства, сообщил, что по основному раду деятельности является актером, а в Eagle Gates Group имел должность исполнительного директора «для повышения доверия к компании и улучшения ее репутации».

Расследование деятельности Eagle Gates Group ведется в Таиланде не менее года. Количество пострадавших, если судить по публикациям Bangkok Post и заявлениям DSI, исчисляется сотнями, а нанесенный им материальный ущерб может составлять несколько миллиардов бат.

Согласно информации из открытых источников, Eagle Gates Group представляет собой финасовую пирамиду, завлекающую потенциальных жертв обещаниями высокой прибыли от торговли акциями на мировых рынках, которю она якобы ведет. При этом «брокеры» Eagle Gates Group неоднократно были уличены в простом хищении средств вкладчиков, которых привели в компанию.

Один из вкладчиков Eagle Gates Group, обратившийся в DSI еще в апреле 2017 года, рассказывал, что передал брокеру компании 500 тыс. бат для осуществления сделок с ценными бумагами, но затем брокер просто исчез. Произошло это, по словам потерпевшего, в ноябре 2016 года. Брокер утверждал, что представляемая им компания работает по всему миру и инвестирует в голубые фишки на фондовых рынках США и Японии.

Информация о том, кто стоит за Eagle Gates Group, в открытых источниках отсутствует. Арестованный на Пхукете Деррик Мэтью Келлер заявил DSI, что его на должность исполнительного директора нанял некий гражданин Сингапура.