AMAR – гарант спокойствия для иностранца в Таиланде

Есть один вопрос, который всегда был и остается поводом для серьезным размышлений у многих людей, отправляющихся в поездку за рубеж или живущих в другой стране. Что будет со мной, если я серьезно заболею или попаду в дорожную аварию на чужбине и мне нужно будет быстро и безопасно вернуться для лечения на родину? Или даже хуже, что будет, если произойдет непоправимое и я уйду из жизни в чужой стране?

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Число проживающих сейчас в Таиланде граждан зарубежных стран составляет около 200 тыс. человек. И без профессиональной службы репатриации этим иностранцам было бы весьма нелегко вернуться на родину в случае болезни, а их родственникам – крайне тяжело получить тело близкого человека в случае его смерти.

Впрочем, благодаря AMAR International, живущие в Таиланде экспаты и члены их семей в других странах мира могут быть совершенно спокойны и уверены в том, что в случае необходимости они всегда смогут обратиться к надежному провайдеру услуг репатриации, если нужно будет обеспечить возвращение на родину больного человека или тела погибшего.

Штаб-квартира AMAR (Allison Monkhouse Andrews Repatriations) находится в Австралии, и за плечами специалистов фирмы – десятилетия работы на рынке репатриации, включая сотрудничество с различными страховыми компаниями и их так называемыми ассистансами. Компания начала работу в 1944 году и с тех пор осуществила почти 5 тыс. репатриаций из разных стран, а сейчас ее представительство есть и в Таиланде. Услуги профессионалов AMAR доступны иностранным жителям и Пхукета, и Бангкока и всех прочих частей страны.

Впрочем, одними лишь услугами репатриации сфера деятельности AMAR не ограничивается. Компания также занимается организацией похоронных ритуалов и процедур, что за рубежом может быть непростой задачей, особенно для скорбящих людей. AMAR ставит себе задачу снять эту нелегкую ношу с плеч клиентов, чтобы тяжесть от потери не усугублялась необходимостью решения практических вопросов.

Будучи одной из ведущих фирм данного профиля во всем в мире, AMAR имеет и широкий опыт работы в ситуациях чрезвычайных происшествий и катаклизмов. Компания играла заметную роль в ходе последних кризисов в Азии и Австралии, включая разрушительное азиатское цунами, взрывы на Бали, массовое убийство в Порт-Артуре. Компания активно работала в каждом из перечисленных случаев, оказывая помощь жертвам трагедий и членам их семей.

Конечно, отправляющийся путешествовать и изучать мир человек всегда планирует, что благополучно вернется домой, но наша жизнь непредсказуема и в ней происходят непредвиденные случаи. И если нечто подобное произойдет с вами или вашими любимыми в Таиланде, то вы всегда можете быть уверены, что AMAR International будет здесь, рядом, точно в срок, и предоставит всю необходимую заботу, помощь и поддержку.

Мисс Дао Майкалеф, управляющий директор азиатского подразделения AMAR International Co., Ltd. Адрес: Bio House Tower (3 этаж), 55 Soi Phrompong, Sukhumvit 39, Klongtan Nua, Wattana, Bangkok 10110 (Таиланд). Тел: +66 92 859 5616 и +66 92 585 3014. Сайт: www.amarinternationa.com.