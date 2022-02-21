Аманда Йенсен выбрана Мисс Гранд Пхукет 2022

На Пхукете подвели итоги конкурса красоты Мисс Гранд Пхукет 2022. Победительницей стала 22-летняя девушка тайско-датского происхождения Аманда (Хейди) Йенсен.

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Финал конкурса прошел 19 февраля в отеле Ramada Plaza Chao Fah в Вичите. Корону победительнице вручила Мисс Гранд 2020 Ауранупат (Хонг) Интарунгси. Шарлотта Остин, третье – Пассанан Тадам, четвертое – Нариса Йисун.

Аманда Йенсен закончила пхукетскую школу Srinagarindra the Princess Mother School, Phuket и сейчас изучает менеджмент в сфере туризма и гостеприимства в университете Suan Dusit University (кампус в Хуа-Хине).

После победы Хейди на Facebook поблагодарили всех, кто ее поддерживал, причем список получился внушительным. Также девушка отметила, что «реализация детской мечты» о победе в конкурсе потребовала немалых усилий и «неотступной» работы.

«Спасибо вам. Не важно, какие перед вами встают препятствия. Вы боретесь, пока все не пойдет гладко», – написала Хейди на своей странице в соцсети.

«Я благодаря всех членов своей семьи за поддержку и в дни, когда я была счастлива, и в дни, когда я плакала, не справляясь с давлением. Все были рядом, готовые предложить помощь и утешить, пока я не стала той Хейди, которая есть сейчас. Я люблю вас всех», – добавила она.

Также Хейди поблагодарила своих фанатов и всех, кто помогал и поддерживал.

«Я сделаю все, что в моих силах на большой сцене [Мисс Гранд Таиланд 2022], чтобы все на Пхукете могли гордиться мной», – пообещала девушка.