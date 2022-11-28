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Альтернативную дорогу в Патонг продолжают доделывать

На Пхукете продолжаются работы по прокладке альтернативной дороги в Патонг – от картинга Patong Go-Kart в Кату к храму Chao Pho Suea Shrine на вершине холма. В позапрошлое воскресенье, 13 ноября, сообщалось, что дорогу доделают «за два дня». С того момент прошли две недели, работы по-прежнему продолжаются.

Новости Пхукета

28 Ноября 2022, 12:18 AM
Работы на «дороге Праба» 27 ноября. Фото: Phuket Info Center

Работы на «дороге Праба» 27 ноября. Фото: Phuket Info Center

Работы на «дороге Праба» 27 ноября. Фото: Phuket Info Center

Работы на «дороге Праба» 27 ноября. Фото: Phuket Info Center

О том, что дорога будет готова «за два дня», сообщала 13 ноября страница Phuket Info Center, связанная с администрацией провинции Пхукет. Сегодня она же опубликовала фото с дороги, на которых запечатлены продолжающиеся работы.

Сопровождающий текст информирует, что рабочие устанавливают ограждение вдоль дороги для безопасности тех, кто будет пользоваться маршрутом.

«#Большой палец вверх #Работай как профессионал», – написал Phuket Info Center.

Каких-либо сроков открытия движения по «дороге Праба» озвучено в этот раз не было (подробнее о проекте читайте здесь).

Альтернативную дорогу из Кату к вершине холма Кхао-Патонг начали прокладывать по инициативе бизнесмена Причавуда (Праба) Кисина после обвала на основном шоссе. Там сейчас по-прежнему продолжаются работы, которые угрожают затянуться.

Сейчас проезд в направлении Патонга из Кату по поврежденной основной дороге открыт только для мотоциклов.

Весь четырехколесный транспорт должен добираться до города только через Карон или Камалу. В связи с этим движение на указанных маршрутах затруднено.

В обратном направлении (из Патонга в Кату) проезд мимо поврежденной секции разрешен мотоциклам, легковым авто, пикапам и микроавтобусам. Грузовики и большие автобусы могут двигаться только в объезд – через Камалу или Карон.

 

 

 

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