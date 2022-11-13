Альтернативную дорогу в Патонг обещают доделать за два дня

Альтернативная дорога в Патонг, прокладываемая по инициативе бизнесмена Причавуда (Праба) Кисина, должна быть готова в течение двух дней. Соответствующие сроки назвала накануне страница Phuket Info Center, которую ведет офис губернатора Пхукета.

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Как сообщил вечером 13 ноября Phuket Info Center, строителям остается проложить примерно 500 м из 3 км дороги от картинга Patong Go-Kart в Кату к храму Chao Pho Suea Shrine на вершине холма Кхао-Патонг (подробнее о проекте читайте здесь).

Phuket Info Center повторил, что дорога будет иметь бетонное покрытие, ширина проезжей части будет составлять 8 м. После окончания прокладки и уборки мусора дорога будет открыта для транспорта незамедлительно.

Сейчас проезд в направлении Патонга из Кату по поврежденной основной дороге открыт только для мотоциклов. Весь четырехколесный транспорт должен добираться до города только через Карон или Камалу. В связи с этим движение на указанных маршрутах затруднено.

В обратном направлении (из Патонга в Кату) проезд мимо поврежденной секции разрешен мотоциклам, легковым авто, пикапам и микроавтобусам. Грузовики и большие автобусы могут двигаться только в объезд – через Камалу или Карон.

Утром 14 ноября Phuket Info Center сообщил со ссылкой на полицию Патонга, что все ограничения остаются в силе. При этом в публикации указывается, что показатели содержания воды в грунте и устойчивости склона под дорогой Кату-Патонг сейчас находятся в безопасных пределах.