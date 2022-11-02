Альтернативную дорогу в Патонг начали прокладывать из Кату

Пхукетский бизнесмен и сын бывшего мэра Патонга Причавуд «Праб» Кисин выделил средства на прокладку новой дороги из Кату в Патонг. Глава группы компаний Pisona Group и владелец Tiger Kingdom пожертвовал 300 тыс. бат в пользу официальных лиц на создание нового маршрута, который позволит добираться на западное побережье из Кату. Церемония передачи пожертвований состоялась 1 ноября, сообщила PR-служба пхукетской организации.

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В сообщении PR Phuket говорится, что формально пожертвование сделал созданный господином Писином Фонд развития Патонга (Patong Development Foundation) как «оператор строительства дороги». Господин Кисин титулуется в тексте как основатель Patong Development Foundation и «доктор Причавуд». Также указывается, что сам фонд получил средства от Tiger Kingdom Phuket, операционной деятельностью которого руководит управляющий директор генерал майор Кочакорн Чайбутт. В сообщении PR Phuket не уточняется, кто именно принял деньги и от лица какого государственного ведомства.

Выделяемые господином Кисином и другими бизнесменами деньги должны пойти на «облегчение создания новой дороги» со стороны Кату на холм Кхао-Патонг. Новый маршрут должен начинаться от картинга Patong Go-Kart (в 500 метрах от Tiger Kingdo в Кату) и вести к храму Chao Pho Suea Shrine на вершине холма.

Длина дороги должна составить 2,5 км. При этом PR Phuket отмечает, что рабочие должны сдать объект в эксплуатацию в течение двух недель.

Дорогу планируется сделать бетонированной, в настоящий момент идет выравнивание грунта «перед заливкой бетона, чтобы сделать стандартную дорогу». В сообщении указывается, что маршрут будет общедоступной и безопасной альтернативной основной дороге Кату-Патонг, «которая сейчас проходит реновацию».

Под реновацией понимается восстановлении секции шоссе, обвалившейся во время октябрьских дождей. Сейчас проезд мимо провала разрешен только мотоциклам, весь другой транспорт должен пользоваться дорогами через Карон и Камалу.

Комментируя свой проект, господин Кисин заявил, что альтернативный маршрут к вершине холма «уже расчищен» на всей своей протяженности в 2,5 км.

«Но нам еще нужно сгладить крутизну склона в некоторых местах, чтобы машины могли легко проезжать», – сказал бизнесмен, владеющий отелями и развлекательными заведениями в Патонге, отрезанном сейчас от Кату.

«Мы ускорим работу, чтобы сделать эту резервную дорогу пригодной для использования в течение двух недель», – добавил сын мэра, руководившего городом во время его превращения в туристический центр.

Как отметил господин Кисин, прокладка новой дороги критически важна для экономики Патонга, поскольку остров входит в высокий туристический сезон, от которого ожидают оживления деловой активности после продолжительной стагнации во время пандемии коронавируса.

Бизнесмен первым из героев публикаций PR Phuket прямо заявил о том, что Патонг остался без основной дороги непосредственно перед началом высокого сезона и рискует всеми надеждами, которые возлагались на первый посткризисный сезон.

«Патонг не может упустить эту возможность. Высокий сезон этого года – надежда каждого из нас. Создание этой дороги – это как попытка ухватить возможность, которая ускользает. Мы пытаемся вновь вернуть ее в наши руки. Все мы [участники проекта] пожертвовали чем-то ради этой дороги, которая проходит не только через мою землю. Многие другие землевладельцы также принесли жертвы со своей стороны», – заявил господин Кисин.

«Вдобавок, многие также внесли вклад в строительство этой дороги через Клуб предпринимателей развлекательного бизнеса Бангла-Роуд и Фонд развития Патонга. Я хочу воспользоваться возможностью и поблагодарить всех за показанную силу. Спасибо вам за участие в развитии Патонга, нашего города», – добавил бизнесмен.