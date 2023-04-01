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Аллисия Родригес вернулась на ринг и защитила пояс ONE

Живущая и тренирующаяся на Пхукета бразильянка Аллисия Эллен Родригес защитила титул чемпионки ONE по тайскому боксу в весовой категории Atomweight. В пятницу, 24 марта, спортсменка сошла в поединке с временной обладательницей пояса Джанет Тодд и по итогам пяти раундов была единогласно объявлена судьями победительницей. Для Аллисии бой стал возвращением на ринг после продолжительного перерыва, связанного с рождением ребенка. Как показала практика, молодая мать из Чалонга вполне еще может быть той самой Аллисией, которая в 2020 году победила знаменитую Стэмп Фейрфакс (Stamp Fairfax) прямо в своем дебютном бою.

Новости Пхукета

1 Апреля 2023, 12:37 PM
Аллисия Эллен Родригес с поясом ONE. Молодая мать из Чалонга вернулась на ринг и забрала то, что ей принадлежало по праву. Фото: ONE Championship

Аллисия Эллен Родригес с поясом ONE. Молодая мать из Чалонга вернулась на ринг и забрала то, что ей принадлежало по праву. Фото: ONE Championship

Бой в августе 2020 года против Стэмп стал для подопечной Phuket Fight Club настоящим прыжком в статусе, поскольку на кону сразу же стоял пояс чемпионки мира в самом легком весе (Atomweight, до 52,2 кг) по версии ONE Championship, который тогда был очень перспективным промоушеном, а сейчас уже идет вторым по известности, после UFC.

Аллисия одержала победу над именитой соперницей и взяла заветный пояс, однако защищать его бразильянке не доводилось. Сперва мешала пандемия коронавируса, из-за которой ONE регулярно перекраивал планы и отменял бои, а затем сама спортсменка ушла в декрет. По этой уважительной во всех отношениях причине ONE объявил о бое за временный пояс между Тодд и Ларой Фернандес. Поединок состоялся в рамках ONE 159 в июле прошлого года, и победу одержала американка, которая на сайте промоушена, кстати, все еще значится чемпионкой.

Впрочем, стоило 24-летней Аллисии объявить о готовности вернуться на ринг, как ONE поспешил предоставить ей такую возможность. Бой прошел на ONE Fight Night 8: Superlek vs. Williams в Сингапуре и был вторым по значимости в карте. Этот факт может порадовать поклонников муай тай отдельно, поскольку рост уважения к женскому боксу как минимум полезен в плане олимпийских перспектив данного вида спорта. Просто напомним, что когда Аллисия брала свой титул в 2020 году, женщин еще не допускали до ринга на Лумпини.

Молодая мать начала титульный бой не слишком быстро и агрессивно, тогда как 37-летняя Тодд сразу показала, что настроена всерьез. Бразильянка, в частности, получила немало ударов по корпусу и ногам, которые явно не добавили ей темпа.

Впрочем, в третьем раунде Аллисия продемонстрировала, что декретный отпуск не лишил ее ни характера, ни навыков. Во всяком случае в свой угол Тодд уходила с рассеченной бровью после серии пропущенных джэбов и ударов локтями. В четвертом раунде спортсменка из Чалонга снова провела удачную комбинацию, сначала достав голову Тодд ударом ноги, а затем отработав тройку руками с завершающим левым хуком. Впрочем, американская спортсменка устояла, хотя пришлось ей явно нелегко.

В финальном пятом раунде Аллисия и Джанет провели серию обменов ударами, но в целом он был спокойным, а завершился и вовсе в клинче, которым пхукетская атлетка фактически зафиксировала выигранный к тому моменту бой. Судьи единогласно объявили Аллисию победительницей, ее текущий рекорд – 32:6. Сам пояс ей торжественно вручил гендиректор ONE Champtionship Чатри Сийодтонг.

 

 

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