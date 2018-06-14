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Алламанда: Живое золото тайского сада

Патрик Кэмпбелл рассказывает об очередном растении, способном украсить любой сад на Пхукете.

Патрик Кэмпбелл

23 Июня 2018 13:00:00

Когда я выглядываю из окна своего кабинета, моему взгляду предстает россыпь золотых цветов, украшающих садовую ограду. Возможно, вы сейчас заметите, что ничего необычного в таком зрелище нет, поскольку на нашем острове разнообразные желтые цветы не редкость. Но в данном случае кое-что необычное есть, ведь эти цветы радуют глаз постоянно. Вдоль ограды моего сада растет алламанда (Allamanda catharticа), и стоит ей расцвести, как это уже не прекратится. И под проливными дождями, и под палящим солнцем новые бутоны будут распускаться каждый день, а если некоторые из них сорвет порывом ветра, то упадут они на землю лишь для того, чтобы уступить на ветвях пространство для новых.

Алламанда – одно из главных цветущих растений в тропках: красочное, эффектное, но в некотором смысле «недоброе», ведь его млечный сок вызывает раздражение кожи. Алламанда относится к вьющимся кустарникам, и его крупные, блестящие и не теряющие насыщенного зеленого цвета листья – прекрасный фон для ярких золотисто-желтых соцветий, оттенок которых становится даже более насыщенным в глубине цветка.

Соцветия алламанды достигают 15 см в ширину и 7 см в длину, а по форме напоминают тромбончики с пятью лепестками. Примечательно, что в отличие от цветов бругмансии, вертикально свисающих со стеблей, цветы алламанды смотрят вам прямо в лицо, поскольку их стебельки более сильные. Как правило, на каждом стебле цветков несколько: один еще наслаждается своими днями на солнце, а другой дожидается часа, когда первый отцветет и начнет увядать. Шоу никогда не прекращается.

Алламанда – растение из Центральной и Южной Америки. В дикой природе она обычно произрастает на берегах водоемов, поскольку очень любит влагу. Игнорировать это требование алламанды у садовода не получится: кустарник не любит полностью сухой почвы. Впрочем, со временем он развивает глубокие корни, позволяющие ему высасывать из грунта достаточно влаги и переносить засушливые периоды (в горшке, разумеется, сделать это алламанда не сможет).

Алламанда также обожает солнце, так что участки с постоянной тенью ей не подходят, равно как и солонцовая почта. Кроме того, большинство искусственно выведенных гибридов продаются стерильными, так что вы не увидите на кустарнике характерных шипастых коробочек с семенами. Зато черенками алламанда размножается весьма охотно.

Говоря о гибридах, нельзя не отметить, что разнообразные новые разновидности алламанды выводились специалистами в больших количествах. На юге США, к примеру, можно встретить кустарник с абрикосовыми, белыми и оранжевыми цветами. Также в ряде садовых магазинов можно найти «двойной желтый» гибрид Flore pleno.

Нередко в пхукетских садах встречается разновидность Blanchetti с розовыми цветами и серо-зелеными листьями. Цветет и разрастается она менее активно, нежели Allamanda catharticа, а при недостатке солнца становится неопрятной. Кроме того, можно найти два вида алламанды с лилово-коричневыми оттенками – Chocolate Cherry и Chocolate Swirl.

Алламанда – вьющийся кустарник, способный достигать высоты в 15 м. Без подходящего «подспорья» он этого не сделает, но если посадить его у вертикальной поверхности с креплениями, за которые сможет ухватиться стебель, то кустарник поползет вверх. И вот здесь-то алламанда продемонстрирует, на что способна в плане роста!

Из разновидностей алламанды стоит отметить еще несколько чуть менее красочных, но тоже полезных для украшения сада. Allamanda Schottii – карликовая версия этого растения, популярная в муниципальных парках, которая тоже цветет более или менее на протяжении всего года. Соцветия у нее меньше, чем у Allamanda catharticа, но такого же насыщенного цвета. При желании из Allamanda Schottii можно сформировать живую изгородь или густой куст, тем более, что она весьма неприхотлива и даже может расти в горшка. Так что если вы ищете свое садовое золото, то алламанда – верное решение.

Патрик Кэмпбелл пишет о садоводстве на Пхукете уже около десяти лет. Его сайт: patrickaccampbell.wordpress.com. Электронная почта: drpaccampbelll@gmail.com

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