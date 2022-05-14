Alibaba открыла первый дата-центр в Таиланде

Компания Alibaba Cloud – одно из подразделений китайского торгового гиганта Alibaba Group – открыла свой первый дата-центр в Таиланде.

Новости Пхукета

14 Мая 2022, 02:00 PM

Дата-центр Alibaba открылся в Таиланде. Фото: alibabacloud.com

Китайский бизнес видит в стране потенциал для реализации услуг в сфере облачных технологий, а также готов поддержать 20-летний стратегический план по развитию страны, пишет Bangkok Post.

После открытия дата-центра Бангкок стал одним из уже 27 «облачных регионов» Alibaba, то есть локаций, где китайский гигант разместил бата-центры. Фактический запуск комплекса состоялся еще в апреле, хотя подробностей Bangkok Post не приводит. Другие дата-центры находятся, в частности, в Сингапуре, Куала-Лумпуре, Джакарте и Маниле.

«Таиланд – один из стратегических страновых рынков, где мы намерены предлагать облачные услуги», – заявил управляющий Alibaba Cloud Intelligence Тайлер Цю.

Топ-менеджер также не раскрыл никаких подробностей. Неизвестны ни инвестиции в создание дата-центра в Таиланде, ни список местных партнеров, ни показатели мощности комплекса, ни даже место его физического нахождения.

Открытой и общедоступной является лишь информация о том, что проект реализует Alibaba Cloud (Thailand). Структура была зарегистрирована в Таиланде с капиталом свыше 1 млрд бат, согласно данным Департамента развития бизнеса.

В 2020 году рынок облачных технологий в Таиланде оценивался в 620 млн. долл. Из них 430 млн. приходилось на сегменты «платформа как услуга» и «программное обеспечение как услуга» (PaaS и SaaS), остальное – на сегмент «инфраструктура как услуга» (IaaS). Эти данные озвучил господин Цю, но источник их – исследование Gartner.