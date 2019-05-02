Александр Албон, тайский автогонщик в Формуле 1

Александр Албон – первый после Принца Биры представитель Таиланда в Формуле 1. При этом в двух из четырех гонок он уже сумел принести очки Toro Rosso. Напарник Албона - россиянин Даниил Квят.

Майкл Ламонато

3 Мая 2019, 12:00 PM

Александр Албон – дебютант Формулы 1, выступающий в той же команде, что и россиянин Даниил Квят. Фото: AFP и Scuderia Toro Rosso

Заключительная практика перед Гран-При Китая. Болид в цветах Toro Rosso входит в последний поворот на трассе в Шанхае, но пилот явно погорячился с открытием газа. Ревущую мотором машину выносит правыми колесами на траву, пилот пытается выровнять траекторию, но чуда не происходит. Болид разворачивает, и он боком врезается в ограждение, после чего вылетает назад на трассу, где останавливается, сохранив одно колесо из четырех.

Под общий вздох облегчения пилот – выступающий под тайским флагом Александ Албон – выбирается из кокпита. Несмотря на перегрузки в 45G, Гонщик не пострадал, но его болид поврежден настолько серьезно, что об участии в квалификации речи уже не идет. В лучшем случае 23-летнего спортсмена ждет начало гонки с пит-лейна.

Так и происходит два дня спустя. Александр Албон стартует последним, проводит филигранную по исполнению гонку с единственным пит-стопом, обходит на трассе восемь соперников и финиширует в очковой зоне, заняв десятое место. Его партнер по команде – россиянин Даниил Квят – до финиша не доезжает вовсе, и Албон уже второй раз за сезон становится единственным добытчиком очков для Toro Rosso, а заодно и лучшим гонщиком Гран-При Китая 2019. С учетом проявленного мастерства и волевых качеств, звание выглядит заслуженным на все 100%.

Александ Албон – главный новичок сезона 2019 в Формуле 1. Тайско-британский гонщик присоединился к Toro Rosso в последних числах ноября прошлого года, так что времени на знакомство с новым болидом у него было в обрез. Впрочем, молодой пилот с этим вызовом справился.

Путь гонщика Албон начал в восьмилетним возрасте. Как и многие другие пилоты Формулы 1, он начал с картинга, откуда медленно и упорно пробил себе путь наверх через Формулу Рено 2.0, Формулу 3, GP 3 и Формулу 2.

Свой последний сезон в Формуле 2 спортсмен завершил на третьем месте и планировал продолжить карьеру в Формуле Е, но тут появилась вакансия в Toro Rosso, из которой ушел Брендон Хартли. Руководство команды решило попробовать на его месте Албона.

«Под конец того сезона я проводил свои лучшие гонки, что сильно помогло репутации. И когда я получил звонок от Toro Rosso, то реакция была следующей: окей, погнали, это то, чего я всегда хотел», – говорил Албон.

Спортсмен признается, что морально был готов на полностью, но оставался один «маленький» момент – опыта управления болидом Формулы 1 он, разумеется, не имел. Знакомство с четырехколесной ракетой началось предсказуемо – с вылета с трассы и гравийной ловушки.

«Это неплохо сбило уверенность», – признается Албон.

Впрочем, к началу сезона тайский гонщик уже освоился с машиной и на дебютном Гран-При Австралии финишировал на 14 месте. Затем было девятое место в Бахрейне, десятое в Китае и одиннадцатое в Азербайджане. Таким образом по итогам четырех Гран-При новичок Toro Rosso уже обходит по очкам своего партнера по команде Даниила Квята.

Отец Албона – британский автогонщик Найджел Албон, завершивший профессиональную карьеру в 2007 году. Впрочем, самого себя Александр считает тайцем и именно под тайским флагом выступает в Формуле 1.

«Я выбираю тайский флаг. Я вижу себя тайцем, я очень близок со своей мамой и всей семьей в Таиланде, я часто езжу сюда, я буддист. В Таиланде я чувствую себя как дома. Так что это мой выбор», – говорит Албон.

Надо отметить, что пусть Александр сейчас и единственный представитель Таиланда в современной Формуле 1, но все же не первым. В середине 1950-х годов под тайским флагом в самых престижных автогонках выступал Принц Бира, а желтый и синий цвета на шлеме Александра Албона – это прямая отсылка к раскраске автомобилей Принца.

Следующий этап Чемпионата мира пройдет 10-12 мая в Испании, а в конце сентября тайского гонщика ждет визит в Сочи в рамках Гран-При России.