АЛАДДИН: Рождественская пантомима для всех возрастов

Дата/Время начала: 11 Декабря 2020, 06:00 PM - 13 Декабря 2020, 09:00 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Время отдохнуть и посмеяться для зрителей всех возрастов! Полноценная постановка с удивительными актерами Theatrix и волшебными декорациями Underwood Art Factory. Окунитесь в атмосферу рождества! Стоимость билетов при раннем бронировании: 400 бат с ребенка и 700 бат со взрослого. Телефон: 0898742942. Эл. почта: chantal.fernandes@gmail.com. Сбор гостей в18:00 (с напитками и едой от The Grind Cafe, а также рождественскими гимнами). Представление начинается в 18:45 (два акта с антрактом). Время окончания спектакля – 21:00. Место проведения мероприятия – Underwood Art Factory на Bypass Rd. (прямо перед Ikea)