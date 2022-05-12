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Аквапарк Andamanda в Кату откроется 21 мая

Проект аквапарка Andamanda в Кату смог справиться с давлением коронавирусного кризиса и дойти до финиша – центр семейных развлечений на площади в 58 рай должен открыться 21 мая. Об окончании строительства было объявлено на торжественной церемонии открытия, прошедшей 10 мая в Бангкоке.

Новости Пхукета

12 Мая 2022, 04:00 PM
Аквапарк Andamanda презентовали в Бангкоке. Открытие назначено на 21 мая.

Аквапарк Andamanda презентовали в Бангкоке. Открытие назначено на 21 мая.

Аквапарк Andamanda презентовали в Бангкоке. Открытие назначено на 21 мая.

Аквапарк Andamanda презентовали в Бангкоке. Открытие назначено на 21 мая.

Аквапарк Andamanda презентовали в Бангкоке. Открытие назначено на 21 мая.

Аквапарк Andamanda презентовали в Бангкоке. Открытие назначено на 21 мая.

Аквапарк Andamanda презентовали в Бангкоке. Открытие назначено на 21 мая.

Аквапарк Andamanda презентовали в Бангкоке. Открытие назначено на 21 мая.

Аквапарк Andamanda презентовали в Бангкоке. Открытие назначено на 21 мая.

Аквапарк Andamanda презентовали в Бангкоке. Открытие назначено на 21 мая.

Аквапарк Andamanda презентовали в Бангкоке. Открытие назначено на 21 мая.

Аквапарк Andamanda презентовали в Бангкоке. Открытие назначено на 21 мая.

Аквапарк Andamanda презентовали в Бангкоке. Открытие назначено на 21 мая.

Аквапарк Andamanda презентовали в Бангкоке. Открытие назначено на 21 мая.

Аквапарк Andamanda презентовали в Бангкоке. Открытие назначено на 21 мая.

Аквапарк Andamanda презентовали в Бангкоке. Открытие назначено на 21 мая.

Аквапарк Andamanda презентовали в Бангкоке. Открытие назначено на 21 мая.

Аквапарк Andamanda презентовали в Бангкоке. Открытие назначено на 21 мая.

Церемония проходила в комплексе Siam Paragon, главным гостем стал бывший вице-премьер Суват Липтапанлоп, который и презентовал проект журналистам и другой публике. Вместе с ним на сцену вышли губернатор провинции Пхукет Наронг Вунсиеу, заместитель главы Туристического управления Таиланда (ТАТ) по внутреннему рынку Тхапани Киатпайбун, президент Туристической ассоциации Пхукета (РТА) Бхуммикитти Рактэнгам.

Непосредственно со стороны Andamanda присутствовали исполнительный директор Proud Group Проудпутх Липтапанлоп (дочь господина Липтапанлопа, выпускница Оксфорда) и Брайан Уолкер Сми из дизайнерского бюро Whitewater West Industries, специализирующегося на аквапарках.

Комплекс Andamanda, официальный бюджет на создание которого составил 4,5 млрд бат, задумывался как многофункциональный развлекательный центр, включающий аквапарк, отель и розничный центр с магазинами и разными сервисами. Бывший вице-премьер Липтапанлоп подчеркнул, что гостей в нем ждут «хорошая культура и различные точки интереса».

Как заверил господин Липтапанлоп, проект станет достопримечательностью, которую должен будет посетить каждый турист. В духе времени бывший вице-премьер подчеркнул и его потенциал как инструмента вывода экономики Пхукета из затяжного кризиса, начавшегося на фоне пандемии коронавируса и жестких ответных мер властей всех без исключения мировых государств.

«Пхукет готов встречать туристов со всего мира и надеется принимать по 1 млн человек в год в соответствии с линий политики в туристической сфере и поддерживая ее», – заявил господин Липтапанлоп.

 

 

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