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Аквапарк Andamanda проинспектировали перед открытием

Официальные лица Кату проинспектировали аквапарк Andamanda, который удалось достроить, несмотря на вызванный коронавирусом кризис.

Новости Пхукета

18 Мая 2022, 03:23 PM
Официальные лица в аквапарке Andamanda 17 мая. Фото: Муниципалитет Кату

Официальные лица в аквапарке Andamanda 17 мая. Фото: Муниципалитет Кату

Официальные лица в аквапарке Andamanda 17 мая. Фото: Муниципалитет Кату

Официальные лица в аквапарке Andamanda 17 мая. Фото: Муниципалитет Кату

Официальные лица в аквапарке Andamanda 17 мая. Фото: Муниципалитет Кату

Официальные лица в аквапарке Andamanda 17 мая. Фото: Муниципалитет Кату

Официальные лица в аквапарке Andamanda 17 мая. Фото: Муниципалитет Кату

Официальные лица в аквапарке Andamanda 17 мая. Фото: Муниципалитет Кату

Официальные лица в аквапарке Andamanda 17 мая. Фото: Муниципалитет Кату

Официальные лица в аквапарке Andamanda 17 мая. Фото: Муниципалитет Кату

Официальные лица в аквапарке Andamanda 17 мая. Фото: Муниципалитет Кату

Официальные лица в аквапарке Andamanda 17 мая. Фото: Муниципалитет Кату

Официальные лица в аквапарке Andamanda 17 мая. Фото: Муниципалитет Кату

Официальные лица в аквапарке Andamanda 17 мая. Фото: Муниципалитет Кату

Официальные лица в аквапарке Andamanda 17 мая. Фото: Муниципалитет Кату

Официальные лица в аквапарке Andamanda 17 мая. Фото: Муниципалитет Кату

Официальные лица в аквапарке Andamanda 17 мая. Фото: Муниципалитет Кату

Официальные лица в аквапарке Andamanda 17 мая. Фото: Муниципалитет Кату

Официальные лица в аквапарке Andamanda 17 мая. Фото: Муниципалитет Кату

Официальные лица в аквапарке Andamanda 17 мая. Фото: Муниципалитет Кату

Как пояснил муниципалитет Кату, визит официальных лиц во главе с вице-мэрами Сомбуном Айяраком и Сомсонг Прасансом состоялся 17 мая. Проверка проводилась в связи с подачей компанией-оператором Vana Nava Co. Ltd. заявлений на право осуществлять торговлю продуктами питания и организовывать развлечения на инфраструктуре, сопряженной с риском для гостей (бассейны, водяные горки).

Муниципалитет Кату не сообщил, какое впечатление произвел на участников инспекции новый аквапарк, строительство которого заняло несколько лет и обошлось инвесторам в 4,5 млрд бат.

Комплекс Andamanda должен открыться 21 мая. Проект задуман как многофункциональный развлекательный объект, включающий аквапарк, отель и розничный центр с магазинами и разными сервисами. Создатели обещают, что он должен стать достопримечательностью, обязательной во время посещения Пхукета туристами.

 

 

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