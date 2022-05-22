Аквапарк Andamanda открылся в Кату

В субботу, 21 мая, в Кату прошла официальная церемония открытия нового аквапарка Andamanda. Среди 300 почетных гостей присутствовал бывший вице-премьер Суват Липтапанлоп, дочь которого Проудпут Липтапанлоп возглавляет компанию Proud Group, построившую комплексе.

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открытии парка Andamanda, строительство обошлось инвесторам в 4,5 млрд бат, сообщил пхукетский офис Департамента связей с общественностью Таиланда.

Как указывается в публикации ведомства, от лица властей провинции на церемонии открытия присутствовал вице-губернатор Пичет Панапонг. Туристическое управление Таиланда (ТАТ) представлял заместитель главы по цифровым исследованиям и развитию Нитхи Сипрэ, который до этого открыл фестиваль Aqua Lumina на Най-Харне.

Площадь нового развлекательного комплекса в Кату составляет 58 рай. Кроме аквапарка там располагаются отель, а также большая торговая и досуговая зона. Создатели парка ожидают, что в первый год работы парк Andamanda примет около 1 млн посетителей.