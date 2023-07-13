Аквабайк с туристами перевернулся у пляжа Патонг

О происшествии с туристами из Китая проинформировал 13 июля пхукетский офис Департамента рыболовства, никаких профильные ведомства и организации (включая пляжных спасателей Патонга) об инциденте не сообщали.
Как отмечает рыболовецкое ведомство, аквабайк с двумя туристами из Китая повернулся на довольно значительном удалении от берега в 17:30. Первыми на помощь иностранцам прибыли местные рыбаки, которые проплывали на лонгтейле мимо. Они приняли китайцев на борт и доставили на пляж.
О каких-либо травмах у туристов не сообщалось. На фото Департамента рыболовства мужчины выглядят целыми и улыбаются. Один из них показывает рукой жест «окей».