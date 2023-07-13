Аквабайк с туристами перевернулся у пляжа Патонг

Пхукетские рыбаки пришли на помощь двум китайским туристам, после того как арендованный ими водный мотоцикл перевернулся в море у побережья Патонга во второй половине дня 12 июля.

Иккапоп Тхонгтуб

13 Июля 2023, 04:51 PM

Аквабайк с двумя туристами из Китая перевернулся в море 12 июля. Фото: Фото: Juan Yuyen / Phuket Fisheries Office