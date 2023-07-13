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Аквабайк с туристами перевернулся у пляжа Патонг

Пхукетские рыбаки пришли на помощь двум китайским туристам, после того как арендованный ими водный мотоцикл перевернулся в море у побережья Патонга во второй половине дня 12 июля.

Иккапоп Тхонгтуб

13 Июля 2023, 04:51 PM
Аквабайк с двумя туристами из Китая перевернулся в море 12 июля. Фото: Фото: Juan Yuyen / Phuket Fisheries Office

Аквабайк с двумя туристами из Китая перевернулся в море 12 июля. Фото: Фото: Juan Yuyen / Phuket Fisheries Office

О происшествии с туристами из Китая проинформировал 13 июля пхукетский офис Департамента рыболовства, никаких профильные ведомства и организации (включая пляжных спасателей Патонга) об инциденте не сообщали.

Как отмечает рыболовецкое ведомство, аквабайк с двумя туристами из Китая повернулся на довольно значительном удалении от берега в 17:30. Первыми на помощь иностранцам прибыли местные рыбаки, которые проплывали на лонгтейле мимо. Они приняли китайцев на борт и доставили на пляж.

О каких-либо травмах у туристов не сообщалось. На фото Департамента рыболовства мужчины выглядят целыми и улыбаются. Один из них показывает рукой жест «окей».

 

 

 

 

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