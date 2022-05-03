Акула укусила ребенка за ногу на пляже Пхукета

На Пхукет зафиксирован случай нападения акулы на купальщика, пострадавший – восьмилетний мальчик из тайско-украинской семьи по имени Напхат Чайярак Христенко, инцидент произошел 1 мая на пляже Камала.

Новости Пхукета

Директор Центра морской биологии на Пхукете (PMBC) доктор Конгкиат Киттиваттанавонг подтвердил, что укусившая ребенка рыба была именно акулой, а не барракудой, как предполагалось изначально. На это указывает характер полученных ребенком ран, потребовавших наложения трех десятков швов.

Хищная рыба укусила Напхата за ногу, когда он находился примерно в 100 м от берега, однако в это время был отлив и глубина воды составляла всего 1 м. Ребенку оказали первую помощь на месте, после чего отвезли в Patong Hopital, а оттуда – в Bangkok Hospital Phuket. Нападение произошло в средней части пляжа Камала, примерно в районе местного полицейского участка.

Изначально туристическая полиция Пхукета озвучила предположение о том, что на ребенка могла напасть барракуда. Сославших на некого «эксперта по морской фауне», правоохранители заявили, что у этих рыб сейчас сезон размножения.

Однако уже на следующий день подводный фотограф и специалист по акула Дэвид Мартин заявил, что склоняется к версии об акуле – либо молодой акуле-быку, либо черноперой рифовой акуле. Он отметил, что оставленные зубами раны характерны только для акул, которые кусают не так, как прочие морские хищники.

Еще одним аргументом в пользу версии об акуле быке было то, что эти рыбы нередко встречаются в пхукетских водах, и предыдущие схожие нападения приписывали как раз им.

«Взрослая акула-бык может достигать в длину 3 м. В целом эти акулы не агрессивны и не склонны специально атаковать людей, но иногда могут принять часть тела человека за добычу, которую могут съесть. В природе они охотятся на более мелких представителей морской фауны, таких как кальмары, креветки, морские черепахи и морские ежи. Акула-бык плохо видит, но на кончике носа у нее есть «радак», который распознает движение впереди очень хорошо», – рассказал американский специалист.

Одновременно Мартин подчеркнул, что случаи нападения акул на людей на Пхукете никак нельзя назвать частыми.

«Камала и другие пляжи Пхукета безопасны в плане акул и других представителей морской фауны», – заверил эксперт.

Доктор Киттиваттанавонг из PMBC, подтвердил версию американца, заявив, что полученные ребенком раны указывают на то, что его укусила именно акула. При этом он добавил, что более вероятно нападение бычьей акулы, а не черноперой рифовой. По словам тайского специалиста, так думает и Мартин.

«Характер ран указывает на то, что они были нанесены акулой-быком, однако мы не можем с гарантией говорить, что это был именно данный вид. Но укус явно акулий, поскольку само место происшествий никогда не отличалось тем, что там водятся барракуды», – заявил доктор Киттиваттанавонг.

Он отметил, что во время укуса работа и верхние зубы рыбы, и нижние, челюсти сомкнулись одновременно, а так кусают как раз акулы. Доктор Киттиваттанавонг согласился с тем, что в мутной воде рыба приняла ногу ребенка за потенциальную добычу и укусила, но затем уплыла прочь, когда поняла свою ошибку.

«Также добавлю, что подобные случаи очень редкие», – отметил глава РМВС.

Сразу после инцидента, 1 мая, место происшествия посетили глава округа Кату Сиват Вуангкун и сотрудники административной организации тамбона Камала (OrBorTor). Было принято решение установить на берегу знаки, предупреждающие купальщиков о возможности присутствия в воде хищных представителей морской фауны.

Работающий на пляже местный житель Абхисит Анан заявил журналистам, что случаи с барракудами на пляже тоже были [на момент беседы вердикт специалистов озвучен еще не был]. В частности, около двух лет назад рыба этого вида укусила туристку из Китая.

«Барракуду можно встретить у побережья, если нырять подальше от берега. Они вырастают до массы в 13 кг и приплывают сюда, чтобы питаться рыбой, кормящейся местной морской флорой. Нельзя исключать, что подобное произойдет еще.

С пострадавшим Напхатом встретился вице-губенатор Пхукета Пичет Панапонг. Чиновник пояснил, что ребенок получает помощь как тайский гражданин. Случай не попадает в категорию происшествий с туристами.

Вице-губернатор добавил, что пляжные спасатели получили указание повысить бдительность во время дежурств. Говоря о безопасности в будущем, он отметил, что «на пляжах должны быть предупреждающие знаки и вышки, с которых можно наблюдать за купающимися туристами».

«Еще одним вариантом является использование квадрокоптеров для наблюдения за акваторией, в конечном счете оптимальны все же предупреждающие знаки», – заявил господин Панапонг.