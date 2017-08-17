Акула напала на туриста у побережья Камалы

Специалисты полагают, что на туриста из Японии напала черноперая рифовая акула.

17 Августа 2017 11:18:50

Инцидент произошел на пляже Камала около 12:30 среды, 16 августа. Как рассказали спасатели, турист из Японии купался примерно в 200 м от берега, когда его укусило за ногу некое морское животное или рыба.

«Мы оказали ему первую помощь на месте, после чего он сказал, что предпочтет добраться до больницы самостоятельно», – пояснил один из спасателей, вызванных на пляж для помощи туристу. В Bangkok Hospital позже уточнили, что пострадавшим был 37-летний японец Кейта Кошигое.

Один из жителей Камалы, с которым пообщались журналисты, предположил, что мужчину могла укусить барракуда.

«У этих рыб острые зубы, и они в больших количествах водятся у коралловых рифов недалеко от берега», – заявил местный житель.

Впрочем, в Пхукетском центре морской биологии (РМВС) полагают, что на туриста напала не барракуда, а черноперая рифовая акула, также известная под именем мальгашской ночной (Carcharhinus melanopterus). Соответствующую версию озвучил глава отдела охраняемых морских видов РМВС доктор Конгкиет Киттиваттанавонг.

«После изучения ран мы пришли к выводу, что это была черноперая рифовая акула. Представители этого вида водятся у прибрежных рифов и в Сиамском заливе, и в Андаманском море. Во взрослом возрасте эти акулы достигают двух метров в длину. Они не агресивны и питаются мелкой рыбой. Возможно, акула приняла ногу этого японца за потенциальную добычу и напала», – предположил доктор Киттиваттанавонг.

О том, что акула может перепутать ногу человека с естественной добычей, говорится и в статье Википедии, посвященной этому виду рыб. При этом опасной для человека черноперую рифовую акулу специалисты не считают, ни одного нападения с летальным исходом зафиксировано не было.

В беседе с «Новостями Пхукета» доктор Киттиваттанавонг вспомнил прошлогодний случай, когда неустановленная хищная рыба укусила купальщика на пляже в Кароне. Тогда эксперты предполагали, что напасть на человека могла бычья акула (Carcharhinus leucas) или кто-то из представителей иглобрюхих.

«Но на самом деле это могла быть и черноперая рифовая акула», – предположил доктор Киттиваттанавонг.

«Для беспокойства нужды нет, поскольку такие случаи происходят очень редко», – добавил он.