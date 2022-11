Активисты выступили против продления часов работы баров и клубов

В Таиланде продолжается дискуссия о том, стоит ли разрешить барам и клубам работать до 4:00 утра вместо текущих 00:00 или 2:00. Сейчас свое слово сказали активисты, борющиеся с вождением в пьяном виде, которые 11 ноября провели акцию у Дома правительства, привлекшую внимание прессы.

Новости Пхукета

12 Ноября 2022, 09:00 AM

Акция против продления часов работы баров и клубов перед Домом правительства 11 ноября. Фото: Network for the Quality of Life Facebook / Bangkok Post