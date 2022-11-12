Активисты выступили против продления часов работы баров и клубов

В Таиланде продолжается дискуссия о том, стоит ли разрешить барам и клубам работать до 4:00 утра вместо текущих 00:00 или 2:00. Сейчас свое слово сказали активисты, борющиеся с вождением в пьяном виде, которые 11 ноября провели акцию у Дома правительства, привлекшую внимание прессы.

Новости Пхукета

12 Ноября 2022, 09:00 AM

Акция против продления часов работы баров и клубов перед Домом правительства 11 ноября. Фото: Network for the Quality of Life Facebook / Bangkok Post

Шестьдесят членов Сети за повышение качества жизни собрались 11 ноября перед Домом правительства, чтобы выступить против плана по продлению разрешенных часов работы ночных заведений и потребовать от правительства отвергнуть эту идею, пишет Bangkok Post.

Непосредственным поводом для акции стали спекуляции о том, что Министр туризма Пхипхата Ратчакитпракарн может вынести проект на рассмотрение кабмина в следующий вторник, 15 ноября, когда должна пройти ближайшая встреча министров.

Господин Ратчакитпракарн – один из сторонников по продлению легальных часов работы баров и клубов с 2:00 до 4:00 в туристических локациях. Также идею поддерживает губернатор Бангкока Чадчарт Ситтипант. Оба подчеркивают, что данный шаг будет позитивным для экономики.

При этом о легализации работы баров до 4:00 утра по всей стране речи не идет. Сторонники плана предлагают продлить разрешенные часы только в локациях, где отдыхают зарубежные туристы, таких как Khao San Rd. в Бангкоке, Патонг на Пхукете, Ао-Нанг в Краби, Кхао-Лак в провинции Пханг-Нга.

Сколько еще должны погибнуть?

Активисты считают, что проект принимать нельзя, поскольку продление часов работы баров, среди прочего, может повысить число дорожных аварий по вине пьяных водителей. И именно с упором на это они требуют от главы Минздрава и лидера партии Бхумджайтхай (Bhumjaithai Party) Анутина Чарнвиракуна остановать проект. До этого ему уже пеняли на то, что именно по его инициативе (и инициативе партии) была декриминализирована марихуана. Противники этой инициативы, в частности, утверждают, что теперь 17% всех обращений в неотложные отделения больниц приходится на людей с передозировкой каннабиоидами, а рекреационное употребление конопли молодежью выросло вдвое.

«Неужели нам недостаточно тех, кто получают травмы, становятся инвалидами или погибают сейчас, когда ночные заведения работают до 2:00?» – адресовал министру и обществе риторический вопрос Джессада Йэмсабай лидер Сети люди, пострадавших от алкоголя в Бангкоке.

«Добавить два часа – это, может быть, и немного. Но сколько людей будут умирать, получать травмы или становиться инвалидами ежегодно в результате этого?» – добавил он.

Активист сам является инвалидом, вынужденным пользоваться креслом на колесах после ДТП по вине пьяного водителя.

Статистика Тайского фонда развития здоровья и других организаций, как пишет Bangkok Post, показывает, что более 20% дорожных аварий происходит по вине пьяных. Ущерб обществу оценивается в 90 млрд бат. Впрочем, газета не указывает, какое число ДТП приходится на туристические зоны в ночные часы и последствия употребления спиртного именно в питейных заведениях, а не у себя дома или в гостях.

При этом Bangkok Post приводит слова анонимного спасателя, участвовавшего в акции протеста в столице. Собеседник редакции заявил, что более половины дорожных аварий в Бангкоке в ночные часы происходят из-за пьяных водителей.

Бары обещают доходы и контроль

Операторы развлекательных заведений неоднократно обращались к правительству страны с просьбами разрешить им работать до 4:00. В частности, вот уже несколько десятилетий этого пытается добиться Ассоциации развлекательного бизнеса Патонга (РЕВА) во главе с ее бессменным президентом Виравитом Крыасомбатом. Аргументов у РЕВА несколько, включая удовлетворение ожиданий туристов, которые ходят в ночные заведения именно по ночам; повышение доходов туристических зон; борьба с коррупцией в виде неофициальных разрешений работать сверх отведенных часов. Также РЕВА указывает, что после закрытия баров и клубов гости развлекательных зон все равно зачастую продолжают вечеринку где-то на пляже или в парке, где за ними вообще никто не следит, тогда как в заведении все же есть хоть какой-то контроль.

«Мы продвигаем этот вопрос уже почти 20 лет, с самого начала полноценного открытия страны как туристического направления. У нас все еще действуют устаревшие законы, принятые 30-40 лет назад, которые не отвечают тому, что нужно туристическим местам. Когда эти законы придумывались, Пхукет был по большей части сельскохозяйственной провинцией, но сейчас его экономика почти на 100% туристическая, так что нельзя применять здесь те же законы, что и в провинциях, которые не опираются на туризм», – говорил президент РЕВА ранее в 2022 году, когда бары только открывались после связанного с пандемией запрета на работу.

Вплоть до самого конца пандемии власти винили питейные заведения в том, что они распространяют коронавирус (бары открылись в итоге последними). При этом формальная смена лицензии с развлекательной на ресторанную полностью снимала все вопросы. Заведению разрешалось работать по профилю.

«Если они [туристы с алкоголем] идут на пляж, то это уже проблема. Там нет сотрудников, которые бы обеспечивали должный контроль. Как результат – угрозы безопасности, криминал, другие проблемы самого разного характера. Возможно, большое происшествие не случится сегодня, но если мы будем позволять такое, то случится обязательно», – добавлял он господин Крыасомбат.

В ходе визита в Патонг в сентябре министр туризма Пхипхат Ратчакитпракарн предложил средствам массовой информации провести собственные исследования или опросы, чтобы узнать мнение общественности по вопросу о продлении часов работы баров и клубов в выделенных туристических зонах до 4:00.

Англоязычный сайт газеты The Phuket News провел такой опрос, который в итоге получился индикатором мнений иностранцев: 70% респондентов в не представились живущими на Пхукете экспатами, 26% – зарубежными гостями острова и только 4% – тайцами (хотя в других опросах газеты доля тайских респондентов обычно выше).

Опрос дал следующие результаты:

48,17% респондентов заявили, что в принципе поддерживают работу ночных заведений до 4:00, поскольку многие из них и так не закрываются в 2:00, а легализация уменьшит коррупционный потенциал.

18,29% респондентов поддержали продление легальных часов работы, «но только для Бангла-Роуд в качестве специальной зоны», статус которой она, впрочем, имеет официально.

27,44% респондентов высказались против работы баров и клубов до 4:00, заявив, что и нынешние 2:00 – «это достаточно поздно».

6,1% респондентов заявили, что их этот вопрос не волнует и какого-либо конкретного мнения по нему они не имеют.

По оценке Виравита Крыасомбата, дополнительные два часа работы должны дать барам и клубам Бангла-Роуд дополнительные 100 млн бат выручки в месяц, которые останутся циркулировать в местной экономике, что будет полезно для всего острова.

При этом ни президент РЕВА, и министр туризма Ратчакитпракарн не говорят о том, чтобы легализовать работу до 4:00 в масштабах всей страны: речь идет только о выделенных развлекательных зонах, ориентированных на туристов из-за рубежа.

Места отдыха тайских граждан включать в этот список не планируется, вплоть до того, что в Бангкоке предлагается продлить часы работы баров и клубов на Khao San Rd., но оставить прежними для заведений в районах Тхонг-Лор и Экамай.

На Пхукете в качестве кандидата на долгие ночные часы называется туристическая Bangla Rd., но не Chanacharoen Rd., где располагаются бары, популярные у тайцев.