Группа жителей Пхукета собралась утром 29 октября у здания администрации провинции, чтобы высказаться в поддержку монархии и передать обращение к губернатору Наронгу Вунсиеу.

Иккапоп Тхонгтуб

30 Октября 2020, 09:59 AM

Акция в поддержку монархии прошла в Пхукет-Тауне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Участники акции, назвавшие себя «ассоциацией любящих Короля жителей Пхукета», собрались у фздания администрации провинции в 9:00 утра. Активисты пришли с национальными флагами, а также портретами Рамы IX и Рамы IX. Также в руках у некоторых были плакаты с лозунгами, такими как «Жители Пхукета вместе защитят нацию, религию и монархию».

Один из лидеров демонстрантов зачитал обращение к губернатору Пхукета Наронг Вунсиеу, в котором отметил заботу правящей династии о народе.

«В настоящий момент ратующие за демократию протестующие собрались, чтобы свергнуть монархию своими агрессивными словами и действиями. Подобного в Таиланде не происходило никогда. Их действия задели наши сердца столь глубоко, что мы не можем этого выносить», – заявил неназванный выступающий.

«В добавок протестующие привлекли зарубежные организации к вмешательству в дела страны. Поэтому мы требуем, чтобы выступающие за демократию протестующие как можно быстро прекратили делать то, что не несет добра стране», – добавил он.

Участники акции призвали власти страны к трем шагам. Привлечь к ответственности тех, кто нарушает закон. Разъяснить ситуацию представителям нового поколения, сбиваемого с толку различной информацией. Закрыть тайские и зарубежные страницы в соцсетях, покушающиеся на монархию.

Протестующие вручили свое обращение вице-губернатор Супоту Ротрыангу На-Нонгкхаю, который должен передать его членам кабмина во время их визита на Пхукет 3 ноября.





