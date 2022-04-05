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Airbnb перестал работать с пользователями из России и Белоруссии

Онлайн-сервис по аренде жилья Airbnb прекратил работу в России и Белоруссии. Причина решения не сообщается, но принято оно было на фоне ухода многих компаний с российского и белорусского рынков по причине событий в Украине.

Новости Пхукета

5 Апреля 2022, 04:28 AM
Изображение: Airbnb

Изображение: Airbnb

«Компания Airbnb приостановила деятельность в России и Беларуси. Это означает, что бронирования жилья и Впечатлений в России и Беларуси прекращено, а гости из этих стран больше не смогут оформить бронирование где бы то ни было», – говорится в заявлении на сайте Airbnb.

Календари объявлений в России и Белоруссии заблокированы, прием новых гостей невозможен. Пользователи из любых стран не могут бронировать жилье в двух указанных государствах, а пользователи из них – оформлять бронирования где-либо.

«По мере развития ситуации мы будем сообщать новую информацию», – указывается на сайте сервиса.

 

 

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