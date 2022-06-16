AirAsia ждет V-образного восстановления авиаперевозок в Азии

Воздушные перевозки в Азии должны восстановиться столь же резко, как и рухнули в 2020 году, считает авиакомпания AirAsia. Соответствующий прогноз бюджетный авиаперевозчик озвучил 15 июня на мероприятии, которое проводило подразделение AirAsia X, занимающееся дальнемагистральными перевозками.

Новости Пхукета

16 Июня 2022, 10:00 AM

AirAsia X анонсировала новые направления полетов на фоне снятия коронавирусных ограничений. Фото: AirAsia

До настоящего момента восстановление было неспешным из-за того, что местные власти снимали ограничения постепенно, не как в Европе и США, но стоит им пойти на радикальные шаги, как авиарынок продемонстрирует V-образное восстановление, полагают в компании, пишет Bangkok Post.

«Мы увидим V-образное возвращение», – заявил Колин Карри, президент по коммерческим вопросам Capital A, материнской компании AirAsia. – «Мы действительно наблюдаем запрос на путешествия со стороны своих клиентов и мы очень, очень оптимистично настроены».

15 июня AirAsia X объявила о возвращении в небо. С 1 июля лоукостер будет летать из Куала-Лумпура в Нью-Дели, Сидней, Сеул, Токио, Саппоро и Осаку (а уже из Осаки – в Гонолулу). Дальше в течение года планируются рейсы в Стамбул, Лондон и Дубай.

«Это невероятно радостный день, AirAsia X возвращается в небо посвежевшей и помолодевшей», – заявил исполнительный председатель Capital A Датук Камарудин. – «Возобновление четырех среднемагистральных маршрутов и объявление о трех новых дальнемагистральных сегодня – это важный этап в нынешние тяжелые дни в авиационной отрасли».

«Мы с нетерпением возможность вернуться в Лондом, а также впервые начать летать в Дубай и Стамбул», – добавил он.

«Максимум выгоды, максимум приятного опыта и максимум доступных направлений – вот принципы AirAsia X после перезапуска», – добавил Карри.