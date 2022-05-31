AirAsia запустила собственный сервис заказа такси в Таиланде

Ведущий азиатский бюджетный авиаперевозчик AirAsia попробует потеснить Grab и Bolt на рынке такси. 31 мая компания запустила сервис AirAsia Ride, а в перспективе планирует полноценный «супер-эпп» с широким спектром услуг.

Новости Пхукета

31 Мая 2022, 04:28 PM

AirAsia верит, что сможет потеснить Grab и Bolt своим единым приложением. Изображение: AirAsia

К проекту AirAsia Ride, который на начальном этапе реализуется только в тайской столице, присоединились 3 тыс. водителей. Впрочем, компания планирует наращивать число участников и расширять географию, сообщает агентство Bloomberg.

На фоне возобновления туризма AirAsia намерена выйти на рынки Пхукета и Чианг-Мая, однако пока ничего не говорит о Паттайе. Впрочем, даже по двум озвученным направлениям никакие даты не называются. До выхода на рынок Бангкока авиаперевозчик занимался услугами заказа такси только в своей родной Малайзии.

AirAsia начала экспериментировать с различными онлайн-услугами на фоне пандемии, ударившейся по авиаперевозкам, но одновременно давшей толчок развитию других сервисов, включая заказ еды и цифровые платежи. Сейчас в Таиланде лидерами среди мобильных приложений широкого спектра («супер-эпп») являются индонезийско-сингапурская Grab и эстонская Bolt, хотя национальная привязка бизнеса в обоих случаях условна.

Генеральный директор AirAsia SuperApp Аманда Ву, занявшая соответствующий пост в середине мая, отмечает, что компания намерена предложить своим авиапассажирам полный спектр услуг для путешествий: заказ билетов, отелей, поездок – все через одно «супер-приложение», которое развивается в Таиланде с февраля и за прошедшие месяцы показало рост числа активных пользователей на 53%. Впрочем, госпожа Ву не указывает, с какого нижнего уровня отсчитывается этот рост.



Глава AirAsia Ride Thailand Нирада Тракварут добавила, что текущая цель компании состоит в том, чтобы 70% ее авиапассажиров-иностранцев заказывали такси в месте назначения через приложение AirAsia.

«Услуга AirAsia Ride будет сильно отличаться [от предложений конкурентов] тем, что у нас есть водители, говорящие по-английски. Мы предлагаем альтернативу, которая превосходно удовлетворит потребности иностранных путешественников, желающих посетить Бангкок», – заявила госпожа Тракварут.

Привлекать новых водителей AirAsia Ride намерена тем, то для них участие в проекте будет бесплатным. Авиаперевозчик обещает вообще не собирать с шоферов комиссию за заказы, оставляя им 100% заработка.

«Более того, пассажиры также будут иметь возможность получить различные промо-предложения при заказе поездок через AirAsia Ride», – добавляет глава сервиса.

Аналитик Bloomberg Intelligence Натхан Найду отмечает, что процесс выхода на высококонкурентный рынок заказа такси не будет простым даже для такого гиганта, как AirAsia. Процесс привлечения водителей потребует больших финансовых расходов, равно как и маркетинг. Впрочем, Найду считает, что шансы есть.

«Несмотря на сказанное, могу отметить по своему опыту на других рынках региона, что клиенты в Юго-Восточной Азии еще не демонстрируют лояльности своим платформам, что означает, что их можно убедить переключиться на новый сервис маркетинговыми инициативами, такими как купоны и промо-акции», – говорит аналитик.

При этом Найду не затрагивает вопрос о том, что в Таиланде у операторов данного бизнеса есть еще и трудности административно-правового характера, поскольку сервисы такси остаются в серой зоне, когда речь не идет о заказе через приложение официальных таксомоторов с счетчиками или машин кооперативов такси. Причем водители и тех, и других с самого начала воспринимали в штыки концепцию условного Uber, предполагающую, что таксистом может быть каждый, кто готов подобрать пассажира, отвезти его по требуемому адресу и получить за это деньги.

Впрочем, рынок онлайн-услуг через «супер-приложения» в Юго-Восточной Азии обещает такой рост, что этот сегмент не может не интересовать игроков с большими возможностями. Bloomerg приводит данные Statista, согласно которым его объем должен утроиться с 13 млрд. долл. в прошлом году до 42 млрд. долл. в 2025 году.