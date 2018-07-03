AirAsia запустила рейсы Пенанг-Пхукет

AirAsia начала полеты по анонсированному в апреле маршруту Пенанг-Пхукет. Первый самолет из Пенанга приземлился на Пхукете 1 июля и в тот же день совершил обратный рейс.

3 Июля 2018 13:21:09

Фото: Alec Wilson / WikiCommons

Согласно расписанию на сайте перевозчика, рейс AK1910 вылетает с острова Пенанг на Пхукет в 20:25 вечера (посадка – в 20:30 по тайскому времени). Обратный рейс AK1911 отправляется на Пенанг в 21:00 с посадкой в 23:05 (по малайзийскому времени).

Рейсы выполняются ежедневно. На сайте AirAsia промо-тарифы начинаются от 850 бат (из аэропорта Пенанга) и 1150 бат (из аэропорта Пхукета). На маршруте работают лайнеры Airbus A320.

Добавим, что AirAsia – не первая авиакомпания, предлагающая прямые перелеты с Пхукета до Пенанга. В частности, по этому маршруту летают самолеты перевозчика Firefly, однако его тарифы значительно выше.