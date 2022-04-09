AirAsia запускает рейс Сингапур-Пхукет

Крупнейший в Азии бюджетный авиаперевозчик AirAsia сообщил о запуске прямого рейса Пхукет-Сингапур с 12 апреля «в ответ на курс страны на открытие» и с «надеждой помочь в оживлении туристической отрасли».

Новости Пхукета

10 Апреля 2022, 09:00 AM

AirAsia возобновляет полеты в Сингапур с Пхукета. Фото: PR Phuket

Менеджер офиса Thai AirAsia в международном аэропорту Пхукета Арун Лилапантхисит заявил, что на текущем этапе компания планирует два рейса в неделю с Пхукета в Сингапур. Господин Лилапантхисит выразил надежду, что это поможет туристическому бизнесу в Сонгкран, то есть фактически прямо сейчас.

Менеджер пхукетского офиса AirAsia напомнил, что авиакомпания обслуживала маршрут Сингапур-Пхукет в течение 12 лет. На фоне открытия острова для туристов перевозчик начал возвращать привычные рейсы, сейчас настала очередь этого направления.

«Сейчас мы осуществляем пять прямых рейсов с Пхукета, а всего – более 19 полетов в день», – заявил господин Лилапантхисит.

«Отклики на прямые рейсы в Don Mueang (Бангкок), Suvarnabhumi (Бангкок), Кхон-Кэн, Удон-Тхани и Чианг-Май получили хорошие отзывы. В марте средняя загрузка бортов составляла 78%, а уровень предварительных бронирований на Сонгкран – 80-90%», – добавил он.

У празднику AirAsia предлагает скидки на билеты, называя это возможностью сыграть свою роль в стимулировании экономики Пхукета. Также господин Лилапантхисит подчеркнул, что перевозчик ведет работу с офисом Туристического управления Таиланда (ТАТ) по увеличению турпотока из Сингапура.

В настоящий момент авиакомпания AirAsia совершает следующие рейсы из международного аэропорта Пхукета.

Внутренние рейсы:

Бангкок (Don Mueang): до девяти рейсов в день;

Бангкок (Suvarnabhumi): четырех рейсов в день;

Кхон-Кэн: четыре рейса в неделю (пн, ср, пт, вс);

Удон-Тхани: четыре рейса в неделю (пн, ср, пт, вс);

Чианг-Май: до двух рейсов в день.

Международные рейсы (с 12 апреля):

Сингапур: два рейса в неделю (вт, вс) ;

Куала-Лумпур: четыре рейса в неделю (пн, ср, пт, вс).

«В 2022 году Thai AirAsia намерена перезти 12,3 млн пассажиров на всех своих маршрутах, задействовав флот из 53 воздушных судов. Мы будем постепенно увеличивать число маршрутов и частоту полетов, одновременно оставаясь полностью приверженными стандартам гигиенты и безопасности на борту», – заявил господин Лилапантхисит.