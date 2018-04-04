AirAsia запускает рейс Пхукет-Пенанг

С 1 июля авиакомпания AirAsia начнет совершать ежевечерние рейсы с Пенанга на Пхукет и обратно. Одновременно авиакомпания начнет летать между Пенангом и Ханоем, правда на этом маршруте запланировано четыре рейса в неделю.

4 Апреля 2018 15:56:15

Фото: Alec Wilson / WikiCommons

Рейс AK1910 будет вылетать с острова Пенанг на Пхукет в 20:25 вечера (посадка – в 20:30 по тайскому времени). Обратный рейс AK1911 будет отправляться на Пенанг в 21:00 с посадкой в 23:05 (по малайзийскому времени).

Малайзийское новостное издание Bernama пишет, что промо-тариф на период с 1 июля по 28 октября составит 79 ринггит (около 640 бат по текущему курсу), а купить билеты по специальной цене можно до 15 апреля. На сайте авиакомпании, впрочем, цены начинаются от 990 бат.

Добавим, что AirAsia – не первая авиакомпания, предлагающая прямые перелеты с Пхукета до Пенанга. В частности, по этому маршруту летают самолеты перевозчика Firefly, однако его тариф составляет в среднем около 3 тыс. бат.