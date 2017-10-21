AirAsia запускает ежедневные прямые рейсы Пхукет-Макао

Бюджетный авиаперевозчик AirAsia объявил о запуске прямых рейсов Пхукет-Макао с 8 января 2018 года.

28 Октября 2017 17:00:00

Фото: AirAsia

Рейсы будут ежедневными с отправлением с Пхукета в 5:20, а обратно – в 10:40 утра. Время в пяти составит 3 часа 45 минут и 3 часа 25 минут соответственно. Стоимость билетов в рамках промо-акции будет начинаться от 1590 бат.

Сейчас AirAsia летает из Макао в три тайских аэропорта – Don Mueang в Бангкоке (четыре рейса в день), U-Tapao под Паттайей (ежедневно) и Chiang Mai International в одноименной провинции на севере Таиланда (четыре раза в неделю). Также у AirAsia есть прямые рейсы из Макао в Куала-Лумпур, Манилу и Джакарту.

Комментируя запуск прямого рейса Пхукет-Макао, генеральный директор AirAsia в Гонконге и Макао Селиа Лао отметила, что авиакомпания рассчитывает на туристический потенциал соответствующего маршрута, причем в обоих направлениях.