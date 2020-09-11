AirAsia начнет летать с Пхукета в оба бангкокских аэропорта

Бюджетный авиаперевозчик AirAsia сообщил об открытии нового маршрута. Авиакомпания анонсировала три ежедневных рейса между Phuket International Airport и столичным Suvarnabhumi International Airport.

Иккапоп ТхонгтубНовости Пхукета

11 Сентября 2020, 12:36 PM

Полеты по новому маршруту Пхукет – Suvarnabhumi начнутся с 25 сентября. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как заявил глава пхукетского офиса AirAsia Арун Лилапантиситти, полеты по новому маршруту Пхукет – Suvarnabhumi начнутся с 25 сентября. Полеты в аэропорт Don Mueang продолжат осуществляться в обычном режиме. Таким образом лоукостер станет первой авиакомпаний, с рейсами в оба столичных аэропорта.

«AirAsia продолжает осваивать новые возможности для бизнеса в текущей ситуации, в особенно в плане расширения маршрутной сети внутри страны», – заявил господин Лилапантиситти.

«Этот шаг позволит авиакомпании получить доступ к новой группе пассажиров и более эффективно управлять воздушным флотам, тогда как пассажиры получат новую возможность для экономичных путешествий», – добавил он.

Также выход в Suvarnabhumi имеет перспективы в свете открытия международных перелетов, которые когда-нибудь все же возобновятся.

Также лоукостер планирует открыть три других маршрута в Suvarnabhumi – из Чианг-Май, из Краби и из Сурат-Тхани.

«Это повысит удобство пересадочных рейсов к удовольствию туристов, одновременно продвигая сам туризм и стимулируя внутреннюю экономику», – заявил господин Лилапантиситти.

Вплоть до 20 сентября билеты с Пхукета в Suvarnabhumi можно будет купить по промо-тарифу в 440 бат. Цена будет действовать на полеты с 25 сентября по 24 октября.