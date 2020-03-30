Аэропорт Пхукета закрывается 10 апреля

Международный аэропорт Пхукета будет официально закрыт с 10 по 30 апреля. Таким образом провинция полностью изолирует себя от других провинций Таиланда и остального мира.

Новости Пхукета

30 Марта 2020, 04:19 PM

Пхукетский аэропорт закрывается на срок с 10 по 30 апреля. Фото: АоТ