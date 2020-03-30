Аэропорт Пхукета закрывается 10 апреля

Руководство госкорпорации Airports of Thailand (AoT) подтвердило закрытие международного аэропорта Пхукета на срок с 10 по 30 апреля. Соответствующее решение было принято сегодня, 30 марта, на основании запроса губернатора провинции Пхакапхонга Тавипатаны.
Аэропорт будет закрыт в 00:01 ночи пятницы, 10 апреля. В настоящий момент неизвестно, продолжит ли комплекс принимать экстренные рейсы, такие как самолеты МЧС России, направленные в Таиланд для вывоза россиян, не имеющих возможности вернуться домой.
Добавим, что что с сегодняшнего дня уже закрыт выезд с Пхукета автомобильным и водным транспортом. Ведущие на материк мосты не пропускают пассажирский транспорт, включая частные автомобили. Пирсы и порты также прекратили отправку пассажиров.