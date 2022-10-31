Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Аэропорт Пхукета взял планку в 7,5 тыс. суточных прибытий из-за рубежа

В субботу, 30 октября, пхукетский офис Иммиграционного бюро зафиксировал новый максимум зарубежных прибытий в международный аэропорт Пхукета с начала пандемии коронавируса.

Новости Пхукета

31 Октября 2022, 11:25 AM
Зарубежные прибытия в аэропорт Пхукета на 30 октября. Фото: Phuket Info Center

Зарубежные прибытия в аэропорт Пхукета на 30 октября. Фото: Phuket Info Center

Зарубежные прибытия в аэропорт Пхукета на 30 октября. Фото: Phuket Info Center

Зарубежные прибытия в аэропорт Пхукета на 30 октября. Фото: Phuket Info Center

Загрузка основных аэропортов Таиланда за 30 октября. Фото: Phuket Info Center

Загрузка основных аэропортов Таиланда за 30 октября. Фото: Phuket Info Center

Как следует из данных Иммиграционного бюро, через паспортный контроль в аэропорту 30 октября прошли 7540 пассажиров зарубежных рейсов с иностранными паспортами (плюс 161 тайский гражданин). Это абсолютный максимум за все время с начала пандемии, включая дни высоких прибытий в январе-феврале этого года.

Всего за период с 1 мая по 30 октября международный аэропорт Пхукета зафиксировал около 707,7 тыс. прибывших авиапассажиров из-за рубежа. Первая десятка самых массовых рынков в плане прибытий выглядит следующим образом (29 октября – 30 октября):

  • Индия – 149,7 тыс. – 150,6 тыс.;
  • Австралия – 70,7 тыс. – 71,3 тыс.;
  • Сингапур – 56,7 тыс. – 57,1 тыс.;
  • Малайзия – 44,2 тыс. – 44,4 тыс.;
  • Великобр. – 42,2 тыс. – 42,6 тыс.;
  • Россия – 37,4 тыс. – 39 тыс.;
  • Германия – 28 тыс. – 28,4 тыс.;
  • США – 21,2 тыс. – 22 тыс.;
  • Израиль – 20,8 тыс. – 20,8 тыс.;
  • Южн. Корея – 18 тыс. – 8,4 тыс.

Загрузка пхукетского аэропорта по рейсам 30 октября составила ровно 200 самолетов. 

Добавим, что 30 октября стало днем восстановления прямых полетов на Пхукет из России. В середине дня совершил посадку первый рейс авиакомпании ИКАР (на FlightRadar24 указана как Pegas Fly), а вечером сел первый лайнер «Аэрофлота». Оба самолета прибыли из Москвы.

В ноябре полеты на Пхукет возобновит S7, которая будет летать из Иркутска, Новосибирска и Владивостока. 

 

 

Have a news tip-off? Click here

Spectrum of the Seas второй раз посетил Пхукет
Таиланд ждет 2,3 млн туристов из Малайзии и Сингапура к концу года
Кабмин одобрил продажу 1 рая земли иностранцам, но не на Пхукете
Пхукет принял первый круизный лайнер после пандемии
Турбизес Пхукета надеется на снижение цен на авиабилеты
На медицинский хаб на Пхукете выделили 5,1 млрд бат
Пхукет надеется на приток туристов в долгие выходные
Таиланд занял третье место в туристическом рейтинге Conde Nast
Рост цен в Таиланде начал замедляться
Ассоциация отелей Пхукета ждет успешного высокого сезона
Банк Таиланда поднял ключевую ставку до 1%
Таиланд намерен обложить туристов въездным сбором в 300 бат
Тайский бат подешевел до 37,78 бата за доллар. Это минимум за 16 лет
Дешевый бат и дорогие билеты. С чем Таиланд встречает новый сезон
Тайский бизнес приветствовал дальнейшее открытие страны с 1 октября

 

QSI International School Phuket
Thai Residential

 