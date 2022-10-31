Аэропорт Пхукета взял планку в 7,5 тыс. суточных прибытий из-за рубежа

В субботу, 30 октября, пхукетский офис Иммиграционного бюро зафиксировал новый максимум зарубежных прибытий в международный аэропорт Пхукета с начала пандемии коронавируса.

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Как следует из данных Иммиграционного бюро, через паспортный контроль в аэропорту 30 октября прошли 7540 пассажиров зарубежных рейсов с иностранными паспортами (плюс 161 тайский гражданин). Это абсолютный максимум за все время с начала пандемии, включая дни высоких прибытий в январе-феврале этого года.

Всего за период с 1 мая по 30 октября международный аэропорт Пхукета зафиксировал около 707,7 тыс. прибывших авиапассажиров из-за рубежа. Первая десятка самых массовых рынков в плане прибытий выглядит следующим образом (29 октября – 30 октября):

Индия – 149,7 тыс. – 150,6 тыс.;

Австралия – 70,7 тыс. – 71,3 тыс.;

Сингапур – 56,7 тыс. – 57,1 тыс.;

Малайзия – 44,2 тыс. – 44,4 тыс.;

Великобр. – 42,2 тыс. – 42,6 тыс.;

Россия – 37,4 тыс. – 39 тыс.;

Германия – 28 тыс. – 28,4 тыс.;

США – 21,2 тыс. – 22 тыс.;

Израиль – 20,8 тыс. – 20,8 тыс.;

Южн. Корея – 18 тыс. – 8,4 тыс.

Загрузка пхукетского аэропорта по рейсам 30 октября составила ровно 200 самолетов.

Добавим, что 30 октября стало днем восстановления прямых полетов на Пхукет из России. В середине дня совершил посадку первый рейс авиакомпании ИКАР (на FlightRadar24 указана как Pegas Fly), а вечером сел первый лайнер «Аэрофлота». Оба самолета прибыли из Москвы.

В ноябре полеты на Пхукет возобновит S7, которая будет летать из Иркутска, Новосибирска и Владивостока.