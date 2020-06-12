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Аэропорт Пхукета возобновляет работу с 13 июня

Управление гражданской авиации Таиланда (СААТ) разрешило международному аэропорту Пхукета возобновить прием и отправку внутренних рейсов с 13 июня.

Новости Пхукета

12 Июня 2020, 07:07 PM
Аэропорт Пхукета возобновляет работу с 13 июня. Фото: СААТ

Аэропорт Пхукета возобновляет работу с 13 июня. Фото: СААТ

Аэропорт Пхукета возобновляет работу с 13 июня. Фото: СААТ

Аэропорт Пхукета возобновляет работу с 13 июня. Фото: СААТ

Аэропорт Пхукета возобновляет работу с 13 июня. Фото: СААТ

Аэропорт Пхукета возобновляет работу с 13 июня. Фото: СААТ

Распоряжение СААТ о возобновлении работы аэропорта Пхукета было опубликовано в 16:33 пятницы, 12 июня, на странице ведомства в Facebook.

Аэропорт сможет принимать и отправлять рейсы внутри страны при условии соблюдения требований санитарно-эпидемиологической безопасности, включая социальное дистанцирование.

Генеральный менеджер аэропорта Тхани Чуангчу подтвердил, что комплексу разрешено возобновить работу, и признался, что решение СААТ стало для него сюрпризом.

При этом господин Чуангчу заверил, что аэропорт к открытию готов.

«Наконец-то мы можем открыться. Мы готовы. Мы долго этого ждали», – заявил он.

Господин Чуангчу затруднился сказать, какие авиакомпании и когда начнут вновь летать на Пхукет и с Пхукета. По его словам, перевозчики готовились к возобновлению полетов с 16 июня.

«Но если они смогут найти борт и пилота, а также забронировать слот, они смогут выполнить полет [прямо завтра], поскольку аэропорт открыт», – заявил он.

 

 

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