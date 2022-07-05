Аэропорт Пхукета вернулся к нормальной работе после инцидента с ВПП

Генеральный менеджер международного аэропорта Пхукета Мончай Танод заявил, что комплекс вернулся к нормальной работе после инцидента с ВВП, где обнаружилось повреждение покрытия, потребовавшее срочного ремонта.

Новости Пхукета

5 Июля 2022, 09:00 AM

За 4 июля аэропорт Пхукета принял и отправил 58 международных рейсов и 102 внутренних. Фото: Radio Thailand Phuket

В итоговом отчете госкорпорация Airports of Thailand подтвердила сбой в работе аэропорта 3 июня из-за необходимости срочного ремонта взлетно-посадочной полосы. В итоге аэропорт не принимал рейсы, согласно заявлению управляющей им компании, с 13:00 до 13:40, а затем – с 17:00 до 19:00. Из-за этого были сорваны прием и отправка 22 внутренних и международных рейсов.

Как заявил господин Танод, на следующий день, 4 июля, аэропорт обслужил все запланированные 58 международных и 102 внутренних рейсов. Пассажиропоток на международных рейсах составил примерно 8,7 тыс. человек (включая и прибытия, и отправления), на внутренних – 13 тыс. Эти цифры, в частности, позволяют подсчитать среднее число пассажиров на рейсах. Для международных перелетов оно составляет 150 человек, для внутренних – 127.