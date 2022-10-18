Аэропорт Пхукета советует выезжать на рейсы заранее из-за дождей

Международный аэропорт Пхукета выпустил новое предупреждение для пассажиров о том, что в текущих погодных условиях следует выезжать на рейсы заранее. На работе самого аэропорта погодные условия пока не сказались.

19 Октября 2022, 08:00 AM

Оранжевый автобус Phuket Airport Bus на маршруте. Фото: Airport Bus Phuket / Facebook

В опубликованном на Facebook заявлении аэропорта говорится следующее:

«В связи с сильными дождями на Пхукете, вызывающими множественные локальные наводнения с 18 по 21 октября 2022 года.

Международный аэропорт Пхукета остается открытым и полностью действующим. Пассажирам рекомендуется дополнительно уточнять последние подробности относительно своих рейсов у авиакомпаний и прибывать в аэропорт за три-четыре часа до назначенного времени вылета, чтобы избежать опозданий на посадку».

Международный аэропорт Пхукета привел следующие телефоны для получения справочной информации:

Расписание авиарейсов: +66-0-7635-1111;

Информация о дорожной ситуации в связи с наводнениями: 1584 (Горяча линия пхукетского офиса Дептранса);

Автобус из Пхукет-Тауна в аэропорт: +66-080-465-5666;

Автобус Phuket Smart Bus: +66-086-306-1257.

Аэропорт пока не сообщал о каких-либо серьезных изменениях в графике вылета и посадки рейсов. Однако автобусы в аэропорт уже временно переставали ходить по причине затопления пхукетских дорог 16 октября. Из-за погоды были внесены в расписания и маршруты как оранжевого Phuket Airport Bus (из Пхукет-Тауна по Bypass Rd.), так и бело-голубого Phuket Smart Bus (из Раваи по побережью).