Аэропорт Пхукета советует выезжать на рейсы заранее из-за дождей

В опубликованном на Facebook заявлении аэропорта говорится следующее:
«В связи с сильными дождями на Пхукете, вызывающими множественные локальные наводнения с 18 по 21 октября 2022 года.
Международный аэропорт Пхукета остается открытым и полностью действующим. Пассажирам рекомендуется дополнительно уточнять последние подробности относительно своих рейсов у авиакомпаний и прибывать в аэропорт за три-четыре часа до назначенного времени вылета, чтобы избежать опозданий на посадку».
Международный аэропорт Пхукета привел следующие телефоны для получения справочной информации:
- Расписание авиарейсов: +66-0-7635-1111;
- Информация о дорожной ситуации в связи с наводнениями: 1584 (Горяча линия пхукетского офиса Дептранса);
- Автобус из Пхукет-Тауна в аэропорт: +66-080-465-5666;
- Автобус Phuket Smart Bus: +66-086-306-1257.
Аэропорт пока не сообщал о каких-либо серьезных изменениях в графике вылета и посадки рейсов. Однако автобусы в аэропорт уже временно переставали ходить по причине затопления пхукетских дорог 16 октября. Из-за погоды были внесены в расписания и маршруты как оранжевого Phuket Airport Bus (из Пхукет-Тауна по Bypass Rd.), так и бело-голубого Phuket Smart Bus (из Раваи по побережью).