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Аэропорт Пхукета сообщил о ремонте взлетно-посадочной полосы

В период с 27 апреля по 8 мая в аэропорту Пхукета будут проходить работы по обслуживанию покрытия на взлетно-посадочной полосе и одной из рулежных дорожек.

Новости Пхукета

20 Апреля 2018 09:28:53

Фото: Phuket International Airport
Фото: Phuket International Airport

Как объявил 18 апреля генеральный менеджер аэропорта Пет Чанчарон, работы будут проводиться в течение шести ночей. Полоса будет закрываться с 00:00 до 6:30 утра. Соответственно, в указанные часы аэропорт не сможет принимать и отправлять рейсы.

Проведение работ необходимо, чтобы аэропорт соответствовал стандартам безопасности Международной организации гражданской авиации (ИКАО), пояснил господин Чанчарон.

«Мы понимаем, что эти работы создадут неудобства для пассажиров, и приносим извинения за это. Мы уже провели встречи с представителями авиакомпаний, чтобы убедиться, что сбои в полетах будут минимальными», – добавил генеральный менеджер Phuket International Airport.

Предыдущий работы по ремонту взлетно-посадочной полосы проходили в международном аэропорту Пхукета в феврале. Работы также проводились в ночные часы, что привело к переносу ряда рейсов на утреннее время, в результате чего в аэропорту с утра наблюдались значительные очереди. Некоторые из ночных рейсов, которые не смог принять аэропорт Пхукета, были перенаправлены в Краби.

 

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