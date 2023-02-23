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Аэропорт Пхукета провел учения после реального инцидента при посадке самолета

Международный аэропорт Пхукета провел 23 февраля вторые в этом фискальном году пожарные учения с тушением настоящего огня. Сотрудники экстренных служб ликвидировали учебное возгорание у взлетно-посадочной полосы. Однако о реальном летном инциденте – жесткой посадке лайнера Thai Smile за день до этого – госкорпорация Airports of Thailand промолчала и молчит до сих пор.

Новости Пхукета

24 Февраля 2023, 09:00 AM
Пожарные учения в аэропорту Пхукета 23 февраля. Фото: AoT Phuket

Пожарные учения в аэропорту Пхукета 23 февраля. Фото: AoT Phuket

Пожарные учения в аэропорту Пхукета 23 февраля. Фото: AoT Phuket

Пожарные учения в аэропорту Пхукета 23 февраля. Фото: AoT Phuket

Пожарные учения в аэропорту Пхукета 23 февраля. Фото: AoT Phuket

Пожарные учения в аэропорту Пхукета 23 февраля. Фото: AoT Phuket

Пожарные учения в аэропорту Пхукета 23 февраля. Фото: AoT Phuket

Пожарные учения в аэропорту Пхукета 23 февраля. Фото: AoT Phuket

Пожарные учения в аэропорту Пхукета 23 февраля. Фото: AoT Phuket

Пожарные учения в аэропорту Пхукета 23 февраля. Фото: AoT Phuket

Пожарные учения в аэропорту Пхукета проходили утром 23 февраля, мероприятие стартовало ровно в 10:00, задействованы были сотрудники пожарной бригады аэропорта, а также медицинский персонал.

Согласно повторяющейся четыре раза в год программе, в пожарной яме у взлетно-посадочной полосы был организован рукотворный пожар, который затем успешно потушили пожарные. На следующем этапе учений медицинские работники и их коллеги из других служб оказали первую помощь коллегам, игравшим роль пострадавших.

Аэропорт не говорит об этом, но сценарий учений максимально близок к тому, с чем могут столкнуться сотрудники экстренных служб при жесткой посадке самолета. И именно такой инцидент произошел ровно за день до тренировки.

У самолета Thai Smile в полете возникли проблемы с двигателем и он запросил вынужденную посадку в аэропорту Пхукета. Посадка лайнера А320 получилась жесткой. Самолет задел хвостом взлетно-посадочную полосу, так что ее после этого пришлось в экстренном порядке ремонтировать, меняя часть покрытия. Впрочем, пилотам удалось сохранить контроль над воздушным судном и благополучно остановить его. О пострадавших не сообщалось, лайнер передали специалистам для исследования технического состояния. 

Аэропорт официально не комментировал происшествие с А320 дочерней авиакомпании тайского флагманского перевозчика THAI Airways International. Вместо сообщения об инциденте или хотя бы уведомления о возобновлении нормального приема и отправки рейсов, госкорпорация Airports of Thailand опубликовала 22 февраля PR-материал о том, что аэропорт пожертвовал питьевую воду трем местным школам для проведения спортивных соревнований 24 февраля. Заметка вышла примерно через четыре часа после происшествия, которое теоретически могло закончиться не учебным, а реальным пожаром на взлетно-посадочной полосе.

 

 

 

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