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Аэропорт Пхукета провел совместные учения с полицией

В международном аэропорту Пхукета прошли очередные учения. 9 июня там отработали взаимодействие с полицией в случае чрезвычайной ситуации.

Новости Пхукета

11 Июня 2022, 03:59 AM
Сотрудники аэропорта Пхукета отработали взаимодействие с полицией. Фото: АоТ Phuket

Сотрудники аэропорта Пхукета отработали взаимодействие с полицией. Фото: АоТ Phuket

Сотрудники аэропорта Пхукета отработали взаимодействие с полицией. Фото: АоТ Phuket

Сотрудники аэропорта Пхукета отработали взаимодействие с полицией. Фото: АоТ Phuket

Сотрудники аэропорта Пхукета отработали взаимодействие с полицией. Фото: АоТ Phuket

Сотрудники аэропорта Пхукета отработали взаимодействие с полицией. Фото: АоТ Phuket

Сотрудники аэропорта Пхукета отработали взаимодействие с полицией. Фото: АоТ Phuket

Сотрудники аэропорта Пхукета отработали взаимодействие с полицией. Фото: АоТ Phuket

Сотрудники аэропорта Пхукета отработали взаимодействие с полицией. Фото: АоТ Phuket

Сотрудники аэропорта Пхукета отработали взаимодействие с полицией. Фото: АоТ Phuket

Сотрудники аэропорта Пхукета отработали взаимодействие с полицией. Фото: АоТ Phuket

Сотрудники аэропорта Пхукета отработали взаимодействие с полицией. Фото: АоТ Phuket

Сотрудники аэропорта Пхукета отработали взаимодействие с полицией. Фото: АоТ Phuket

Сотрудники аэропорта Пхукета отработали взаимодействие с полицией. Фото: АоТ Phuket

Сотрудники аэропорта Пхукета отработали взаимодействие с полицией. Фото: АоТ Phuket

Сотрудники аэропорта Пхукета отработали взаимодействие с полицией. Фото: АоТ Phuket

Как сообщил аэропорт, по сценарию учений самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, в результате чего было нужно отработать оказание помощи пострадавшему пассажиру, роль которого играл сотрудник аэропорта.

Участие в тренировке принимали полицейские из участка в Саку, а также пожарно-спасательная служба, служба безопасности и медицинское подразделение самого аэропорта. За учениями наблюдали шеф полиции Саку полковник Канчавит Пхопрасит и директор пожарно-спасательной службы Phuket International Airport Сомсак Кетмуанг.

Аэропорт не сообщил, какую оценку получили задействованные службы по итогам учений.

 

 

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