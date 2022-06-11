Аэропорт Пхукета провел совместные учения с полицией

В международном аэропорту Пхукета прошли очередные учения. 9 июня там отработали взаимодействие с полицией в случае чрезвычайной ситуации.

Новости Пхукета

Как сообщил аэропорт, по сценарию учений самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, в результате чего было нужно отработать оказание помощи пострадавшему пассажиру, роль которого играл сотрудник аэропорта.

Участие в тренировке принимали полицейские из участка в Саку, а также пожарно-спасательная служба, служба безопасности и медицинское подразделение самого аэропорта. За учениями наблюдали шеф полиции Саку полковник Канчавит Пхопрасит и директор пожарно-спасательной службы Phuket International Airport Сомсак Кетмуанг.

Аэропорт не сообщил, какую оценку получили задействованные службы по итогам учений.