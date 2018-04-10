Аэропорт Пхукета провел смотр перед Сонгкраном

В понедельник, 9 апреля, сотрудники различных подразделений пхукетского аэропорта, а также официальные лица провели смотр, приуроченный к Сонгкрану.

10 Апреля 2018 15:32:34

Смотр состоялся утром понедельника на парковке у шестого гейта международного терминала. Участие в мероприятии приняли вице-губернатор Пхукета Тхаворнват Конгкэу, генеральный менеджер аэропорта Пет Чанчарон, представители местных органов власти и работающих в аэропорту компаний, сотрудники полиции и военнослужащие.

«Данная демонстрация готовности была проведена, чтобы показать пассажирам и общественности готовность всех вовлеченных организаций к обеспечению работы аэропорта в дни Сонгкрана, являющегося крупнейшим фестивалем в Таиланде», – заявил генеральный менеджер аэропорта Пет Чанчарон.

«Пожалуйста, не сомневайтесь, что весь персонал на всех должностях, особенно служба безопасность, будут готовы служить вам и желают вам счастливого Сонгкрана», – добавил он.

О том, что в Сонгкран главные аэропорты Таиланда столкнутся с повышенной нагрузкой, ранее уже предупреждало Иммиграционное бюро Таиланда. В обращении к путешественникам официальный представитель ведомства Чернгрон Римпади заявил, что пассажирам, планирующим воспользоваться услугами Don Mueang, Suvarabhumi и Phuket International Airport в период с 11 по 17 апреля включительно рекомендуется приезжать в аэропорты не меньше, чем за три часа до вылета рейса.

Подполковник Римпади пояснил, что службы иммиграционного контроля будут полностью укомплектованы, но прохождение проверки паспортов пассажирами, тем не менее, может занимать больше часа. При этом на дорогу до аэропорта также необходимо закладывать дополнительное время.

Ожидается, что трафик через три указанных выше воздушных гавани в праздничный период будет на 30% выше, чем в обычные дни. Генеральный менеджер пхукетского аэропорта Пет Чанчарон еще в конце марта говорил о том, что нагрузка на комплекс в Сонгкран будет сопоставима с новогодней, когда через Phuket International Airport ежедневно проходило более 60 тыс. пассажиров.

«По нашим оценкам аэропорт будет обслуживать около 56,7 тыс. пассажиров ежедневно в период с 11 по 17 апреля, что на 17% выше уровня за аналогичный период прошлого года. Количество рейсов составит 337 в день, что на 15% выше прошлогоднего показателя. В пятницу, 15 апреля, пассажиропоток достигнет 61,4 тыс. человек, а число рейсов составит 356», – говорил господин Чанчарон.