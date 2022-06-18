Аэропорт Пхукета провел пожарные учения

В международном аэропорту Пхукета прошли очередные учения по действиям в экстремальной ситуации.

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Утром 16 июня сотрудники аэропорта отработали ликвидацию возгорание и пожарную эвакуацию. Местом проведения тренировки стало офисное здание на территории аэропорта. Для реалистичности в нем создали искусственное задымление.

Официальную часть мероприятия провел заместитель директора аэропорта по техобслуживанию и операционной деятельности Манат Сотхарат.

Аэропорт напомнил в публикации на Facebook, что подобные тренировки должны проводиться минимум раз в год, чтобы сотрудники экстренных служб и рядовой персонал знали, что делать при чрезвычайной ситуации.