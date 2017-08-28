Аэропорт Пхукета провел очередные учения пожарных Экстренные службы международного аэропорта Пхукета отработали тушение пожара вечером 25 августа. Иккапоп Тхонгтуб 28 Августа 2017 10:01:39 Экстренные службы аэропорта отработали действия при пожаре. Согласно сценарию учений, около 22:00 на стоянке номер 16 произошел разлив топлива с последующим возгоранием. Экстренные службы оперативно справились с огнем. Ход учений контролировали директор аэропорта Пет Чан-Чарон и вице-губернатор провинции Снит Сривихок. Напомним, предыдущие учения в аэропорту проходили в конце марта. Тогда экстренные службы также отрабатывали действия при пожаре.