Аэропорт Пхукета провел очередные учения пожарных
Экстренные службы международного аэропорта Пхукета отработали тушение пожара вечером 25 августа.
Иккапоп Тхонгтуб
28 Августа 2017 10:01:39
Экстренные службы аэропорта отработали действия при пожаре.
Согласно сценарию учений, около 22:00 на стоянке номер 16 произошел разлив топлива с последующим возгоранием. Экстренные службы оперативно справились с огнем.
Ход учений контролировали директор аэропорта Пет Чан-Чарон и вице-губернатор провинции Снит Сривихок.
Напомним, предыдущие учения в аэропорту проходили в конце марта. Тогда экстренные службы также отрабатывали действия при пожаре.