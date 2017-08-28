The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Аэропорт Пхукета провел очередные учения пожарных

Экстренные службы международного аэропорта Пхукета отработали тушение пожара вечером 25 августа.

Иккапоп Тхонгтуб

28 Августа 2017 10:01:39

Экстренные службы аэропорта отработали действия при пожаре.
Экстренные службы аэропорта отработали действия при пожаре.

Согласно сценарию учений, около 22:00 на стоянке номер 16 произошел разлив топлива с последующим возгоранием. Экстренные службы оперативно справились с огнем.

Ход учений контролировали директор аэропорта Пет Чан-Чарон и вице-губернатор провинции Снит Сривихок.

Напомним, предыдущие учения в аэропорту проходили в конце марта. Тогда экстренные службы также отрабатывали действия при пожаре.

 

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
На камбоджийской границе перехватили партию контрабандной футбольной формы
На камбоджийской границе перехватили партию контрабандной футбольной формы
Конкурсы певчих птиц на Пхукете
Конкурсы певчих птиц на Пхукете
Phuket FC продолжает борьбу за путевку в плей-офф
Phuket FC продолжает борьбу за путевку в плей-офф
Выпечка как личный вклад в традицию
Выпечка как личный вклад в традицию
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как узнать, какой отель легален?

Как узнать, какой отель легален?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.