Аэропорт Пхукета провел новогодний «смотр войск»

В международном аэропорту Пхукета прошел парад с участием сотрудников всех службы и ведомств, отвечающих за порядок и спокойствие в воздушной гавани острова и обеспечивающих безопасность как пассажиров, так и всех лиц, работающих там в том или ином качестве. Участие в параде приняли десятки человек.

Новости Пхукета

Торжественное мероприятие состоялось утром 26 декабря под председательством генерального менеджера пхукетского аэропорта Мончая Танода. Кроме него и других менеджеров госкорпорации Airports of Thailand, на смотре сил присутствовали представители Королевской полиции Таиланда (включая туристическую полицию и Иммиграционное бюро), местных органов власти и разных государственных ведомств, Командования сил внутренних операций (ISOC, политическое отделение тайской армии), Королевского военно-морского флота, охранной структуры Security Company Airports of Thailand Co., Ltd. (BRT).

Парад и выступления официальных лиц проходили у терминала международных рейсов, напротив шестого выхода из здания. Аэропорт пояснил, что парад символизирует его готовность обеспечивать безопасность пассажиров в пиковый сезон туризма, который уже начался в полной мере, хотя прибытия на остров пока ниже уровня 2019 года.

Мероприятие состоялось в годовщину разрушительного азиатского цунами, унесшего жизни сотен тысяч людей по всей Юго-Восточной Азии. Впрочем, в публикации пресс-службы аэропорта не упоминается тэа трагедия и не говорится о том, вспомнили ли о ней выступавшие на церемонии лица.

Согласно последним данным, которые на прошлой неделе озвучил официальный представитель правительства Таиланда, с 1 января по 22 декабря 2022 года пхукетский аэропорт принял около 1,45 млн туристов из-за рубежа. В последние два месяца более четверти этого потока приходится на граждан России.