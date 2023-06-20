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Аэропорт Пхукета проведет антитеррористические учения

Аэропорт Пхукета анонсировал проведение антитеррористичеcких учений PEMEX в пятницу, 23 июня. На тренировке будет отрабатываться противодействие вооруженному человеку, открывшему огонь по людям в терминале. До коронавируса учения PEMEX были ежегодными, но в 2020-2022 годах об их проведении не сообщалось.

Новости Пхукета

21 Июня 2023, 02:00 PM
Сотрудники полиции и службы безопасности в аэропорту Пхукета. Фото: TAC Phuket

Сотрудники полиции и службы безопасности в аэропорту Пхукета. Фото: TAC Phuket

Анонс учений PEMEX 2023 в аэропорту Пхукета. Фото: АОТ Phuket

Анонс учений PEMEX 2023 в аэропорту Пхукета. Фото: АОТ Phuket

Учения будут проходить 22:00 до 24:00 вечера, 23 июня, в на втором этаже терминала внутренних авиарейсов (зона вылета), сообщила пресс-служба пхукетского офиса госкорпорации Airports of Thailand (AOT Phuket).

Во время учения терминал будет продолжать работу, но пассажиров и других оказавшихся в здании людей настоятельно просят не фотографировать и не снимать учения на видео. Аэропорт поясняет, что при публикации такие материалы могут принять за кадры реального ЧП в терминале.

Аббревиатура PEMEX применительно к данным учениям расшифровывается как Phuket International Airport Emergency Plan Exercise. Редакции «Новостей Пхукета» не удалось найти упоминаний тренировок в 2020-2022 годах, когда действовали коронавирусные ограничения, но до этого они были ежегодными.

При этом сценарии PEMEX отличаются высокой вариативностью в отличие от, к примеру, тренировок пожарных. В 2019 году экстренные службы аэропорта совместно с ВМФ отрабатывали аварийную посадку турбовинтового самолета на воду. В 2018 году на учениях моделировалась закладка взрывного устройства в терминале внутренних рейсов. В 2017 году в программе была аварийная посадка на полосу с разливом и возгоранием топлива. В 2016 году было еще одно учебное минирование, но в зале прибытий международного терминала.

Пресс-служба AOT Phuket не уточнила, действительно ли нынешние учения будут первыми с 2019 года или в 2020-2022 году они все же проводились, но о них просто не сообщалось.

 

 

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