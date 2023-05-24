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Аэропорт Пхукета принял первый рейс Red Wings из Москвы

Чартерный рейс авиакомпании Red Wings Airlines по маршруту Москва-Пхукета (ZIA-HKT) совершил посадку на острове утром 23 мая, сообщает AOTGA, структура госкорпорации Airports of Thailand (AOT), занимающаяся наземным обслуживанием рейсов.

Новости Пхукета

24 Мая 2023, 10:06 AM
Рейс из Жуковского прибыл на Пхукет утром 23 мая. Фото: AOTGA

Рейс из Жуковского прибыл на Пхукет утром 23 мая. Фото: AOTGA

Рейс из Жуковского прибыл на Пхукет утром 23 мая. Фото: AOTGA

Рейс из Жуковского прибыл на Пхукет утром 23 мая. Фото: AOTGA

Рейс из Жуковского прибыл на Пхукет утром 23 мая. Фото: AOTGA

Рейс из Жуковского прибыл на Пхукет утром 23 мая. Фото: AOTGA

Согласно сообщению AOTGA, авиалайнер B777-200ER, выполнявший рейс WZ 3087 на Пхукет из Жуковского, прибыл в 10:21 утра. В базе прибытий сайта FlightRadar24 информация об этом рейсе также присутствует, причем время прибытия совпадает с озвученным AOTGA, что бывает не всегда.

После прилета на Пхукет борт отправился в обслуживающий Паттайю аэропорт У-Тапао (рейс WZ 3088), откуда улетел в Москву (WZ 3080), совершив посадку в Раменском, когда на Пхукете уже было 24 число.

На Пхукете пилоты и бортпроводники Red Wings сфотографировались с тем же плакатом, с которым делают снимки экипажи всех самолетов, которым выпала честь открыть новый маршрут или возобновить перелеты, существовавшие до пандемии коронавируса.

AOTGA не уточнила, туристов каких туроператоров доставил первый рейс Red Wings из Москвы, прилетевший 23 мая.

 

 

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